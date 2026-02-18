Christian Jidayi ex calciatore del Cesena trovato morto a Lido Adriano, dopo il calcio era entrato in Polizia

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex calciatore Christian Jidayi è stato trovato morto nella pineta di Lido Adriano nella notte tra 17 e 18 febbraio: aveva 38 anni e lavorava come agente della Polizia provinciale di Ravenna. Le cause del decesso non sono note e i Carabinieri stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessario. Aveva giocato nel Cesena e in altri club.

Christian Jidayi morto a Lido Adriano

L’ex calciatore Christian Jidayi è stato trovato senza vita nella Pineta di Lido Adriano, nel Ravennate. Il ritrovamento è avvenuto nella notte tra martedì 17 e mercoledì 18 febbraio.

Le cause della morte non sono state rese note. Sul decesso stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari i Carabinieri, che stanno ricostruendo quanto accaduto e le ultime ore dell’uomo.

Jidayi lavorava come agente della Polizia provinciale di Ravenna e, secondo quanto riportato da Fanpage, al momento del ritrovamento era impegnato nel turno di servizio. Aveva 38 anni e avrebbe compiuto 39 anni il 3 marzo.

Cesena e la carriera da calciatore

Nato ad Avellino il 3 marzo 1987, Christian Jidayi è cresciuto nel settore giovanile del Cesena e ha esordito in Serie B nella stagione 2007/2008. Giocava da terzino destro; nel corso della carriera è stato impiegato anche da mediano e da esterno di destra.

Dopo il Cesena ha vestito, tra le altre, le maglie di Bellaria Igea Marina, Mantova, Bassano, Novara, Lecco, Vallée d’Aoste/Saint-Christophe e Forlì. Al Forlì ha giocato nelle stagioni 2013/14 e 2014/15 (44 presenze e 1 gol). Ha chiuso la carriera con la Pro Patria nella stagione 2015/2016.

Dopo l’attività da giocatore ha avuto un’esperienza nello staff della nazionale di San Marino. Era fratello di William Jidayi, anche lui calciatore che ha giocato tra le altre con Sassuolo, Padova, Juve Stabia, Cittadella, Avellino, Pro Vercelli e Ravenna, chiudendo la carriera nel 2021

La Polizia dopo il calcio

Dopo il ritiro e l’esperienza nello staff tecnico della nazionale di San Marino, Jidayi è entrato nelle Forze dell’Ordine e ha prestato servizio come agente della Polizia provinciale di Ravenna. Aveva prestato servizio anche nella Polizia locale, con un passaggio a Gambettola prima dell’ingresso nel corpo provinciale.

Il post di cordoglio del Forlì

Nelle ore successive alla notizia, i club e le istituzioni locali hanno diffuso messaggi di cordoglio. Il Cesena lo ha ricordato con un messaggio sul sito del club: “Il Cesena FC si stringe alla famiglia Jidayi per la scomparsa di Christian, cresciuto nel settore giovanile del Cavalluccio, tra le cui fila fece anche il proprio esordio in Serie B nella stagione 2007/2008. In questo momento di profonda tristezza, il Cesena FC desidera esprimere le più sentite condoglianze a tutta la famiglia Jidayi”.

Un messaggio è arrivato anche dalla Provincia di Ravenna, firmato dalla presidente Valentina Palli: “Con profondo dolore la Provincia tutta si stringe ai familiari del collega Christian Jidayi nel giorno della sua scomparsa. Agente della Polizia Provinciale, giovane padre e sportivo, vogliamo ricordarlo con un ultimo abbraccio”.