Christian morto a 82 anni, il cantante di "Cara" e "Daniela" era ricoverato per un'emorragia cerebrale

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Christian, voce simbolo della musica italiana degli anni Ottanta, è morto all’età di 82 anni. Il cantante, noto per brani indimenticabili come Daniela e Cara, era ricoverato al Policlinico di Milano per un’emorragia cerebrale. A darne notizia è stata la famiglia. Nato a Palermo, prima del palco aveva sfiorato la carriera da calciatore, lasciata per problemi di salute. Definito la risposta italiana a Julio Iglesias, aveva sposato Dora Morani, showgirl da cui aveva divorziato nel 1997: la coppia ebbe un figlio, Alfredo.

La notizia della morte

La notizia della morte di Christian è stata confermata dalla famiglia venerdì 26 settembre.

Il cantante, ricoverato al policlinico di Milano in seguito a una emorragia cerebrale, aveva compiuto da poco 82 anni.

IPA Christian con Marta Marzotto

Cos’è un’emorragia cerebrale

Come spiegato da Humanitas, l’emorragia cerebrale consiste in una fuoriuscita di sangue da un’arteria o da una vena all’interno del cervello: è la forma principale di ictus emorragico e si distingue dall’ictus ischemico dove il problema è invece legato all’occlusione di un vaso sanguigno.

Quando il sangue si riversa nel tessuto cerebrale, si forma una raccolta voluminosa che aumenta la pressione all’interno del cranio, una struttura rigida che non può espandersi.

Le due cause più comuni, che sono responsabili di circa il 90% delle emorragie cerebrali, sono l’ipertensione arteriosa cronica e l’angiopatia cerebrale amiloidea.

Tra i sintomi più comuni ci sono:

mal di testa improvviso e molto intenso

vomito e stato confusionale

crisi epilettiche

debolezza o paralisi di un braccio, una gamba o metà del viso (es. bocca storta)

riduzione della sensibilità di un braccio, una gamba o metà del viso

difficoltà nel parlare o nel comprendere il linguaggio

problemi alla vista (cecità dà un occhio, visione doppia)

perdita di equilibrio, difficoltà nei movimenti, o nella coordinazione

Gli inizi tra calcio e musica

Gaetano Cristiano Vincenzo Rossi, conosciuto come Christian, era nato a Palermo l’8 settembre 1943, giorno dell’armistizio di Cassibile firmato dal generale Pietro Badoglio con gli Alleati angloamericani.

Da bambino amava il calcio, ma dopo un’esperienza nelle giovanili del Palermo e un passaggio al Mantova fu costretto al ritiro per un problema di salute.

Così, la scelta di dedicarsi completamente al canto, sostenuto anche dalla sorella con cui si esibiva nei primi locali.

La svolta a Milano e l’incontro con Mina

Negli anni Sessanta si era trasferito a Milano con la famiglia: lì aveva partecipato al concorso Voci Nuove, che gli aprì le porte del suo primo contratto discografico.

Fu Mina a suggerirgli il nome d’arte Christian, perché più internazionale.

Nel 1970, il primo grande riconoscimento con la vittoria al Festivalbar Giovani grazie al brano Firmamento.

L’apice del successo negli anni Ottanta con “Daniela” e “Cara”

Gli anni Settanta lo videro attivo tra musical, fotoromanzi e qualche apparizione cinematografica, ma il vero successo arrivò nel decennio successivo.

Nel 1982 pubblicò Daniela, seguita da Cara nel 1984, brani che conquistarono il pubblico e le classifiche, restando a lungo tra i dischi più venduti.

Christian partecipò 6 volte al Festival di Sanremo (1982, 1983, 1984, 1985, 1987 e 1990), raggiungendo il suo miglior piazzamento nel 1984 proprio con Cara, classificata al terzo posto.

Autori come Bruno Lauzi, Mogol, Cristiano Malgioglio e Maurizio Fabrizio scrissero per lui, confermandolo come una delle voci più amate della canzone romantica italiana.

In quegli anni portò la sua musica anche all’estero, esibendosi in Australia, Sudafrica, Grecia, Jugoslavia e persino al Madison Square Garden di New York.

Rimase celebre anche la sua esibizione per Papa Giovanni Paolo II, che gli valse il soprannome di cantante del Papa.

Il matrimonio con Dora Moroni e il divorzio

La vita privata di Christian attirò spesso l’attenzione mediatica, soprattutto per il matrimonio con l’ex showgirl Dora Moroni, sposata nel 1986.

La coppia ebbe un figlio, Alfredo, nel 1987, ma il rapporto fu segnato da crisi che culminarono col divorzio nel 1997.

Anni dopo, la coppia si ritrovò artisticamente e sentimentalmente negli anni Duemila, tanto da pubblicare insieme – nel 2017 – il brano Paradiso e Inferno.

Negli ultimi anni Christian continuò a esibirsi e a incidere dischi, mantenendo un legame forte con il pubblico: con milioni di copie vendute e una carriera lunga oltre 50 anni, resta una delle voci più rappresentative della musica italiana romantica.

Secondo diversi critici è stato la risposta italiana a Julio Iglesias per i modi eleganti e lo stile.