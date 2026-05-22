Christian morto col suicidio assistito a Milano, terzo caso in Lombardia: era affetto da sclerosi multipla

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Terzo caso in Lombardia di suicidio assistito. Christian, un uomo lombardo di 55 anni affetto da sclerosi multipla dal 1999, è deceduto nella propria abitazione il 18 maggio, dopo aver avviato nei mesi precedenti la procedura per accedere al fine vita tramite il Servizio sanitario regionale.

Christian morto a Milano col suicidio assistito, la storia

Come riporta l’ANSA, a rendere nota la vicenda è stata l’Associazione Luca Coscioni.

Christian si era rivolto all’ente per essere seguito nel percorso previsto dalla sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, quella nata dal caso di Dj Fabo.

Secondo quanto riferito, Christian aveva presentato la richiesta alla propria Asl nel febbraio scorso.

Si tratta del terzo caso registrato in Lombardia e del diciassettesimo a livello nazionale.

La notizia ha rilanciato anche il confronto politico e istituzionale sulla necessità di una legge nazionale che disciplini in modo chiaro tempi e modalità di accesso al suicidio medicalmente assistito.

Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Coscioni, ha definito “indispensabile” una norma regionale o nazionale in grado di garantire “tempi celeri”, come richiesto dalla Corte costituzionale.

I requisiti previsti dalla sentenza della Consulta

Attualmente in Italia non esiste una legge nazionale specifica sul suicidio medicalmente assistito.

Il riferimento resta la sentenza 242 del 2019 della Corte costituzionale, che ha stabilito le condizioni in cui una persona può accedere legalmente alla procedura. I requisiti individuati dalla Consulta riguardano:

l’irreversibilità della patologia;

la presenza di sofferenze fisiche o psicologiche ritenute intollerabili;

la dipendenza da trattamenti di sostegno vitale;

la capacità di prendere decisioni libere e consapevoli.

Sclerosi multipla, cosa è e quali sono i sintomi

Christian era affetto da sclerosi multipla, una malattia infiammatoria e neurodegenerativa che colpisce il sistema nervoso centrale.

Come riporta il sito dell’Istituto San Raffaele, si tratta di una patologia cronica che interessa cervello e midollo spinale e che può provocare sintomi molto diversi tra loro.

La malattia è causata da un’anomala risposta del sistema immunitario, che attacca la mielina, la sostanza che protegge le fibre nervose e permette la corretta trasmissione degli impulsi nervosi.

I sintomi possono variare a seconda delle aree del sistema nervoso coinvolte. Tra quelli più comuni ci sono:

disturbi della vista;

perdita di forza muscolare;

formicolii e intorpidimento degli arti;

problemi di equilibrio;

stanchezza cronica;

difficoltà motorie;

alterazioni della sensibilità al caldo e al freddo.

La diagnosi avviene attraverso visite neurologiche e accertamenti come la risonanza magnetica.

I primi due casi di suicidio assistito in Lombardia

Prima del caso di Christian, in Lombardia erano già stati registrati altri due casi di suicidio medicalmente assistito.

Il primo risale a gennaio 2025 e riguarda Serena, una donna milanese di 50 anni affetta da sclerosi multipla progressiva.

In quel caso il farmaco venne fornito dall’ospedale Fatebenefratelli-Sacco, mentre la paziente dovette affidarsi a un medico di fiducia per l’assistenza durante la procedura.

Il secondo caso è avvenuto nella Bergamasca nell’autunno scorso.

Come riportato da Il Corriere della Sera, il percorso venne seguito direttamente dal sistema sanitario regionale e l’ospedale mise a disposizione non solo il farmaco, ma anche il medico che seguì il paziente durante l’intera procedura.

La proposta di legge regionale Liberi Subito

In Lombardia l’Associazione Luca Coscioni aveva già promosso il progetto di legge regionale “Liberi subito”, sostenuto da oltre 8 mila firme.

Il Consiglio regionale però aveva scelto di non esprimersi, ritenendo il tema di competenza nazionale.

L’associazione ha inoltre annunciato una nuova mobilitazione nazionale e una raccolta firme aggiornata per chiedere procedure più rapide e trasparenti sul territorio lombardo e nazionale.