Christian Olcese, l’intervista al regista: “Cerco l’uomo, con le sue paure e contraddizioni”

Ci sono film che chiedono allo spettatore di andare avanti e altri che, quasi impercettibilmente, gli suggeriscono di tornare indietro. Non necessariamente verso un luogo preciso, e neppure verso un tempo che abbia davvero vissuto. A volte bastano una casa rimasta chiusa troppo a lungo, un diario dimenticato, una voce appartenuta a qualcun altro per accorgersi che il passato non è sempre ciò che ci siamo lasciati alle spalle. Può essere qualcosa che ci aspetta. La ragazza delle gardenie, cortometraggio diretto da Christian Olcese, sembra nascere proprio dentro questa contraddizione. Alessandra è una donna immersa nella velocità del presente che torna nel paese d’origine per vendere la vecchia casa di famiglia. Tra quelle stanze trova però il diario di Rosa, una prozia poetessa vissuta all’inizio del Novecento, e attraverso le sue parole entra in contatto con una storia d’amore lontana e, soprattutto, con una maniera diversa di abitare il tempo. Il presente comincia così a guardarsi nello specchio del passato. E ciò che avrebbe dovuto essere venduto, liquidato, lasciato definitivamente alle spalle assume un significato nuovo. È forse questo l’aspetto più interessante del cortometraggio: la memoria non viene trattata semplicemente come nostalgia, ma come possibilità di conoscenza. Christian Olcese costruisce il racconto sulla frizione tra due tempi: da una parte la frenesia contemporanea, dall’altra l’attesa, il silenzio, la campagna, la poesia. Una ricerca di lentezza che finisce per raccontare qualcosa anche del suo autore. Genovese, classe 1995, Christian Olcese arriva alla fiction dopo alcune esperienze nel documentario e con La ragazza delle gardenie affronta un passaggio importante del proprio percorso. Lo fa affidandosi a interpreti come Marta Gastini, Francesco Patanè e Steve Della Casa, ma soprattutto mettendo alla prova un’idea di cinema fondata sull’ascolto: dei luoghi, degli attori, del tempo necessario perché un’emozione possa manifestarsi senza essere forzata. Parlando in questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie con Christian Olcese, però, ci si accorge presto che dietro questa ricerca di quiete esiste una personalità molto meno pacificata di quanto le immagini possano suggerire. Christian Olcese parla di ambizione e subito dopo di paura. Di determinazione e insicurezza. Rivendica la necessità di sbagliare, diffida di tutto ciò che rischia di trasformare un autore nella copia dei propri maestri e considera il cinema un mestiere prima ancora che una consacrazione. È attratto dalla malinconia, persino dalla nostalgia per epoche che non ha vissuto, ma continua a cercare nelle storie una forma di speranza. Forse è proprio questa contraddizione a renderlo interessante oggi, mentre il suo percorso è ancora in costruzione. Perché le risposte non hanno ancora avuto il tempo di trasformarsi in certezze. Ci sono il dubbio, l’ambizione, la paura di sbagliare e, contemporaneamente, la convinzione che sbagliare sia indispensabile. C’è un’idea romantica del cinema che deve confrontarsi ogni giorno con la concretezza di un mestiere. E forse c’è anche qualcosa di La ragazza delle gardenie nel suo autore: la sensazione che, per capire dove si vuole andare, qualche volta sia necessario fermarsi abbastanza a lungo da ascoltare ciò che ci siamo lasciati alle spalle.

La ragazza delle gardenie: che cosa rappresenta personalmente per Christian Olcese questo cortometraggio?

“Per me La ragazza delle gardenie rappresenta innanzitutto la mia prima vera prova con la fiction. In precedenza avevo realizzato alcuni documentari, anche se con uno stile non necessariamente documentaristico, mentre questa volta mi sono confrontato direttamente con il cinema di finzione. Per questo sono molto legato al film: lo considero un po’ la mia prima creatura. All’inizio ero molto teso, perché non sapevo se il mio cinema narrativo, tra virgolette, sarebbe piaciuto. Oggi, invece, sono estremamente soddisfatto: il corto sta avendo una diffusione incredibile e, per certi versi, inaspettata. Sta arrivando in sale molto importanti e viene proiettato in apertura di film di rilievo. Per me è una soddisfazione enorme. Anche perché non si tratta di un progetto particolarmente commerciale. Si fonda molto su quella che considero la mia anima più autentica, quella poetica. Vedere che esistono ancora spazio e interesse per un cinema di questo tipo mi riempie d’orgoglio. Siamo abbastanza abituati a opere violente, che cercano l’impatto immediato, mentre questo è un film sull’attesa, sulla riscoperta di sentimenti che magari erano rimasti sopiti. È un modo diverso di cercare di arrivare allo spettatore. C’è poi un aspetto umano ed emotivo molto importante. Il tutto mi è stato commissionato da Sara Ciampi, nota poetessa genovese, ed è stata una delle prime persone a dirmi che avevo talento, una delle prime donne a credere veramente in me. Poterle regalare un film, un frammento del suo mondo, rappresenta quindi un grande onore”.

Era abituato al racconto documentaristico, mentre qui si è trovato di fronte alla sua prima vera prova con la finzione e, soprattutto, a un set con professionisti già affermati. Che cosa la preoccupava maggiormente prima di cominciare e quale aspetto, una volta sul set, si è rivelato meno difficile di quanto immaginasse?

“All’inizio ero molto preoccupato soprattutto per la gestione di un set di quella portata. Venivo da una realtà più raccolta, perché un documentario può essere girato anche con una troupe ridotta e, di conseguenza, comporta responsabilità diverse. Qui, invece, mi trovavo a lavorare con attori già affermati e la situazione mi intimoriva un po’. So fare il mio lavoro e so come affrontarlo, ma un conto è immaginare una determinata situazione, un altro è trovarcisi realmente. Ricordo quindi che, prima di cominciare, era soprattutto la gestione del set a crearmi qualche preoccupazione. Poi è accaduto quasi il contrario. Sul set ho trovato persone estremamente disponibili ed ero affiancato da collaboratori di grande esperienza, professionisti abituati a lavorare nel cinema ad altissimo livello. Ho avuto a disposizione una troupe come quelle che solitamente si impiegano per un lungometraggio e sono rimasto molto colpito dalla disponibilità di tutti. Si è creata immediatamente anche una forte intesa con gli attori. Con Francesco Patanè, poi, esisteva già un rapporto particolare, perché è un amico di lunga data: condividiamo questo percorso da molti anni. Marta Gastini si è dimostrata di una disponibilità eccezionale. Si è messa immediatamente al servizio della storia e per me questo conta moltissimo. Quando incontro attori capaci di mettere da parte il proprio ego per concentrarsi innanzitutto sul racconto, trovo la condizione ideale per lavorare. Marta ha un grandissimo potenziale ed è davvero brava, oltre a essere una persona molto gentile. Tra noi si è creato un bellissimo rapporto. Forse l’ostacolo più impegnativo avrebbe potuto essere Steve Della Casa, proprio perché è una figura di grande rilievo nel panorama cinematografico. Non è una persona che si lascia dirigere facilmente, ma anche con lui è andata benissimo”.

Steve Della Casa mi ha raccontato che ormai c’è persino chi lo sceglie perché si dice che porti fortuna. Valeva anche per lei?

“È vero! Steve è una persona estremamente positiva. Ricordo che siamo andati a girare direttamente a casa sua, a Gavi, e si è dimostrato disponibilissimo. Alla fine si è creata quasi un’atmosfera familiare. Lo conosco da anni e ormai per me è quasi uno zio. Gli voglio bene e il sentimento è reciproco: si è instaurato un rapporto molto forte e infatti collaboriamo spesso. È davvero una persona piacevolissima. Naturalmente un po’ di soggezione c’era. Stavo girando un film a casa sua e Steve è una figura molto importante della critica cinematografica italiana, mentre sono ancora giovane. Alla fine, però, eravamo tutti lì con lo stesso obiettivo: realizzare questo progetto e farlo nel migliore dei modi. Credo sia stato questo a prevalere su tutto il resto”.

Spesso un’opera prima nasce coinvolgendo persone che stanno ancora cercando di affermarsi professionalmente in questo ambiente; lei, invece, ha scelto professionisti già riconosciuti. Viene spontaneo parlare di ambizione: quanta ce n’è in Christian Olcese?

“Ce n’è davvero tanta. Da quando ho cominciato a fare questo lavoro ho sempre cercato di puntare al massimo e, in qualche modo, sono riuscito a coinvolgere personalità importanti. In un progetto precedente ha partecipato Giovanni Storti, del trio Aldo, Giovanni e Giacomo; ancora prima avevo lavorato con Maurizio Lastrico. Quando realizzo un progetto, riesco spesso a suscitare l’interesse di figure rilevanti di questo ambiente. Per me, che sono ancora giovane e all’inizio del mio percorso, poter contare già sul sostegno di professionisti di questo livello è molto importante, anche nella prospettiva di costruire una carriera solida. Quando lavoro sono estremamente concentrato. Credo che ciò che realizzo piaccia e penso anche di avere una buona scrittura, almeno stando a quello che mi viene spesso riconosciuto. C’è poi una forte differenza tra come sono nella vita privata e come divento sul lavoro. Nella quotidianità sono molto più timido e riservato. Quando, invece, entro nel mio ruolo, sono estremamente focalizzato. Ho scelto questo mestiere, mi piace e voglio esprimerne fino in fondo le possibilità. Cerco di fare tutto ciò che è nelle mie possibilità perché ogni progetto riesca al meglio. Quindi sì, l’ambizione c’è, ed è molta”.

L’ambizione, però, presenta sempre un conto. Se guarda al percorso compiuto finora, qual è stato il prezzo più alto che ha dovuto pagare per inseguire con tanta determinazione questo mestiere?

“Quando si comincia a fare un lavoro di questo genere si viene anche un po’ ‘derisi’. Vengo, per esempio, da una famiglia molto lontana da questo ambiente: sono ristoratori. Ricordo che all’inizio c’era una certa diffidenza anche da parte loro. La reazione era più o meno: «Come, vuoi fare il regista?». È un atteggiamento piuttosto comune, probabilmente oggi come in passato. La mia è una famiglia di ristoratori da generazioni e i miei avrebbero voluto che proseguissi la loro attività. Almeno all’inizio, quindi, una delle difficoltà è stata proprio andare contro le aspettative degli altri e seguire comunque la strada che sentivo mia. È stato un passaggio complicato. Con il tempo, però, la situazione è cambiata completamente. Oggi i miei sono diventati grandi sostenitori del mio lavoro e quella diffidenza iniziale è scomparsa. Ne comprendo anche le ragioni, perché nasceva da una preoccupazione comprensibile: quando una persona decide di intraprendere un mestiere di questo genere, non sta scegliendo esattamente il percorso più sicuro”.

Perché sentiva il bisogno di raccontare storie? Perché proprio la regia? Qual è stata la spinta iniziale? E, citando Nietzsche, qual era quel caos interiore da cui è nata questa esigenza?

“Penso che tutto nasca da un dolore personale molto profondo. Quando ero più giovane ho subito un grave lutto familiare: un mio cugino è morto improvvisamente in un incidente d’auto. Quell’episodio ha rappresentato una svolta. Dopo un periodo di grande sofferenza ho cominciato a prendere in mano la mia vita. Ho attraversato una fase molto difficile, segnata dal panico, dall’ansia e dalla paura di non farcela. Per parecchio tempo non sapevo quale direzione dare alla mia vita e mi sentivo piuttosto smarrito. Poi, poco alla volta, ho scoperto soprattutto la poesia e ho cominciato a scrivere i miei primi versi. A quel punto mi sono reso conto di un aspetto molto semplice: scrivere mi faceva stare meglio. La scrittura è diventata quasi la mia prima forma di terapia. La realtà che vivevo in quel momento non mi piaceva particolarmente e così ho cominciato, in qualche modo, a inventarne un’altra. Sono convinto che la spinta sia nata proprio da lì: trasformare ciò che mi faceva soffrire e trovare nella scrittura, nella poesia e poi nel racconto uno spazio diverso in cui riuscire a stare. Allo stesso tempo, oggi cerco sempre di mantenere una certa distanza da questo ambiente. Non voglio farmene assorbire completamente. Credo sia fondamentale rimanere con i piedi per terra e continuare a vivere anche la quotidianità, perché il rischio esiste: si può finire per abitare soltanto le storie che si raccontano e, a quel punto, ciò che inizialmente rappresentava un aiuto rischia di trasformarsi in un limite. Cerco quindi di immergermi in questo universo senza perdere il contatto con tutto il resto”.

La gardenia è tradizionalmente anche un simbolo di eleganza: nell’Ottocento i gentiluomini la portavano al petto anche per manifestare intenzioni pacifiche. Si conceda un pizzico di presunzione: dove si manifesta l’eleganza nel cinema di Christian Olcese?

“Credo moltissimo nell’ascolto. È uno degli aspetti che mi interessano maggiormente e sul quale insisto sempre con gli attori che lavorano con me. Penso, per esempio, alla natura e alla campagna. Sul set di questo film eravamo immersi in un paesaggio bellissimo, quasi idilliaco. Prima di cominciare dicevo agli attori: «Ascoltiamo il passero che cinguetta, il vento che passa, il luogo in cui ci troviamo. Poi non recitiamo». Per me significa abitare un luogo senza stravolgerlo. Penso che il mio cinema si fondi essenzialmente su questo principio: non forzare la mano, non cercare necessariamente l’impatto, non voler suscitare una reazione a tutti i costi. Preferisco rimanere in ascolto, in attesa che qualcosa accada. Per me è questo il vero cinema. Più una persona cerca di recitare, più entra, tra virgolette, nella performance e rischia di perdere quella spontaneità che dovrebbe invece emergere naturalmente. L’attore più efficace è proprio quello che sembra non recitare, quasi dimenticandosi di essere un attore. L’attesa e l’ascolto sono quindi due elementi che mi interessano molto e che cerco di portare in tutti i miei lavori. Provo a trasmetterli anche agli interpreti: prima bisogna fermarsi, ascoltare, comprendere il luogo e ciò che sta accadendo; soltanto dopo si può recitare. La vita è già molto veloce. Quando si crea qualcosa di artistico, invece, credo sia necessario concedersi il tempo di fermarsi”.

C’è qualcosa di molto romantico nella sua idea di cinema: l’attesa, l’ascolto, il tempo che rallenta. Non c’è, però, il rischio di cadere nella trappola della nostalgia o della malinconia?

“Sono estremamente malinconico e penso che la malinconia sia una delle mie caratteristiche principali. Permea tutto ciò che faccio e sono anche molto nostalgico, persino di epoche che non ho mai vissuto. Mi capita, per esempio, di provare nostalgia per gli anni Sessanta, Settanta e Ottanta, pur non avendoli vissuti. Quindi sì, malinconia e nostalgia attraversano profondamente il mio lavoro. È un aspetto che apprezzo molto, perché considero la malinconia una risposta potente alla tristezza. In qualche modo, si può essere malinconici per non essere tristi. Almeno è così che la vivo: abito molto la malinconia e la considero una forma espressiva molto alta”.

Da quando conversiamo ha utilizzato diverse volte una parola per definirsi: «giovane». Quanto pesa essere considerato tale quando questa definizione viene affiancata al mestiere che si vuole fare?

“Nel mio caso pesa molto, anche perché in Italia i registi vengono considerati giovani fino a quarant’anni. Quindi sì, un po’ si avverte. Essere giovani, però, può rappresentare anche una forma di protezione, perché sentirsi tali in questo ambiente permette di procedere per piccoli passi. In fondo, mi considero quasi un «giovane vecchio», perché realizzo opere un po’ più ricercate. A volte temo persino di bruciare alcune tappe, quindi cerco di procedere con calma e di essere grato per ciò che mi accade. Ogni volta che mi invitano a un festival partecipo molto volentieri, proprio perché desidero conoscere davvero questo ambiente e godermi ogni momento di questa fase, prima che tutto possa diventare più routinario. È un periodo molto bello di scoperta e di crescita, nel quale riesco ancora ad apprezzare profondamente ogni esperienza. Amo scoprire luoghi nuovi. Uno degli aspetti più belli del mio lavoro è proprio viaggiare, conoscere persone e soprattutto incontrare chi è appassionato di ciò che faccio e desidera sinceramente la mia presenza. In questo momento, per esempio, sono a Sant’Egidio alla Vibrata, un piccolo paese in Abruzzo, perché domani ci sarà una proiezione. Qui ho trovato un cineforum estremamente appassionato: tenevano moltissimo alla mia presenza e sono venuto con grande piacere. Quando percepisci che un ambiente desidera davvero accoglierti, parti e vai. Ed è anche divertente”.

Proprio perché è ancora all’inizio di questo percorso, come immagina il successo un giovane regista come lei? Che cosa significherebbe, nel suo caso, averlo raggiunto?

“Al successo non penso mai. Cerco sempre, prima di tutto, di raccontare una storia. Finché avrò davvero voglia di fare questo lavoro, continuerò. Finché sentirò questo fuoco, questa spinta, andrò avanti. Adesso, per esempio, mi sto dedicando anche al teatro. Ho realizzato alcuni spettacoli sempre con Francesco Patanè, con il quale condivido moltissimi progetti. Ora, invece, devo riscrivere un lungometraggio. Sarà quello il prossimo passo: realizzare il mio primo film lungo. Sento di avere dentro un fuoco molto forte, quindi vedremo dove mi porterà. Al successo di massa, invece, non penso. Anzi, un po’ mi spaventa. Mi piace poter vivere liberamente la dimensione pubblica, uscire e incontrare le persone. L’idea di dover adottare maggiori accortezze nella vita quotidiana mi suscita una sensazione strana. Naturalmente non mi trovo ancora in quella situazione, quindi non posso sapere come la vivrei. In generale penso poco al successo perché sono molto concentrato sui progetti che desidero realizzare. E sottolineo «desidero», perché nessuno mi scrive dicendomi: «Devi fare un film». È una necessità che nasce da me. In questo periodo, per esempio, non sto scrivendo molto perché sono spesso in viaggio. Sento, però, che arriverà il momento in cui avrò bisogno di fermarmi, magari restare un mese a casa e scrivere una nuova sceneggiatura. So che accadrà. Adesso, invece, è il momento di vivere pienamente questa fase”.

Che cosa ha invece scoperto di Christian attraverso l’incontro con il cinema che, senza il cinema, probabilmente non avrebbe mai conosciuto?

“Ho scoperto sicuramente la mia forza. Non pensavo di potermi esprimere in questo modo e, soprattutto, non immaginavo che ciò che racconto potesse arrivare così profondamente agli altri. A volte mi è capitato di vedere persone piangere al cinema dopo aver assistito alla proiezione del cortometraggio. Quando accade, ci si rende conto della forza di ciò che si è creato, perché nasce una connessione con gli altri. Ed è in quel momento che si comprende di non fare cinema soltanto per se stessi, ma soprattutto per il pubblico. Trovo molto interessante vedere come una storia, o un elemento che ho messo in scena, riesca a raggiungere le persone e, in qualche modo, possa diventare un riferimento. Proprio per questo sento una grande responsabilità. Credo che l’artista di oggi debba esserne consapevole, perché ciò che realizza e mette in scena può diventare un modello per chi determinate esperienze non le ha ancora vissute. Penso, per esempio, a un bambino che assiste a uno spettacolo e non ha ancora conosciuto l’amore. Se gli racconto questo sentimento, ciò che vede entra in qualche modo a far parte del suo immaginario e contribuisce a formare l’idea di ciò che incontrerà nella vita. Per questo considero fondamentale trasmettere contenuti che abbiano un valore e cerco sempre di praticare una forma d’arte estremamente responsabile. A volte trovo i modelli contemporanei un po’ decadenti e deludenti. Credo quindi sia importante provare a offrire agli altri qualcosa che abbia valore. Non amo particolarmente utilizzare la parola «messaggio», perché la trovo ormai abusata e strumentalizzata, ma penso che debba esserci una forma di responsabilità. Oggi mi sembra che questa consapevolezza sia sempre meno presente. L’artista contemporaneo, naturalmente senza generalizzare, mi appare talvolta un po’ disimpegnato. Il disimpegno non mi appartiene: preferisco l’impegno. Continuo a considerare questo lavoro innanzitutto un mestiere, perché in fondo lo è, e come tale lo affronto. Probabilmente deriva anche dalla famiglia da cui provengo, composta da persone abituate al lavoro concreto, ad avere letteralmente le mani in pasta. Crescere osservando quel modo di lavorare mi ha sicuramente influenzato e mi ha portato a considerare anche il cinema un mestiere, oltre che una vera e propria vocazione”.

Esiste una storia, o anche soltanto un tema, che non racconterebbe mai perché teme possa ferirla? Qualcosa da cui sente il bisogno di proteggersi?

“In questo momento sto facendo molta fatica a scrivere un lungometraggio proprio perché attinge anche ad alcuni aspetti della mia vita. Quando si affrontano esperienze che forse non sono state ancora elaborate completamente, trasformarle in un film diventa difficile. Sto cercando di osservare questa storia quasi dall’esterno, assumendo il punto di vista di una terza persona per riuscire a raccontarla, ma faccio fatica. Non so nemmeno se continuerò, perché a un certo punto si corre il rischio che diventi semplicemente un esercizio dell’io. Credo che bisognerebbe cercare di tendere all’universale. Oggi esiste una forte tendenza a raccontare continuamente se stessi e non so quanto questo sia davvero utile. Mi interrogo su quanto sia giusto esporsi completamente e quanto, invece, sia necessario prendere le distanze da sé per provare a osservare e raccontare la propria esperienza da una prospettiva più ampia. In questo momento la difficoltà nasce proprio dalla natura personale dell’argomento. Da un lato, raccontarsi può diventare quasi una forma di terapia e avere quindi un senso; dall’altro, è difficile capire dove sia necessario fermarsi. Mi domando: quanto posso raccontare di me? Quanto di ciò che sto scrivendo è davvero utile? Quanto può interessare agli altri? E quanto, invece, nasce soltanto dal desiderio di soddisfare il mio ego? Sono gli interrogativi che mi sto ponendo in questo momento. Ed è proprio su questo punto che, per ora, mi sono fermato”.

Ha appena elencato una serie di interrogativi che si pone mentre scrive. Una volta un regista mi disse una frase che mi è rimasta impressa: un autore, attraverso i propri film, non fa altro che inseguire per tutta la vita una domanda. Guardando ai lavori che ha realizzato finora, qual è la domanda che sta inseguendo Christian Olcese?

“Ho cercato soprattutto di raccontare l’essere umano. La sua dimensione mi interessa moltissimo: le contraddizioni, le fragilità e tutto ciò che lo rende profondamente umano. Non il superuomo di Nietzsche che citava prima, ma l’uomo che sbaglia, che cade, che non ha paura di mostrarsi per ciò che è. È soprattutto questo che mi interessa. C’è una dimensione, tra virgolette, esistenzialista. Condividiamo tutti questa condizione e spesso facciamo molta fatica ad accettarci. Attraverso ciò che scrivo, invece, cerco sempre di arrivare a una forma di accettazione. Amo moltissimo anche il lieto fine. Credo che ogni opera d’arte debba contenere una componente di speranza, soprattutto in un secolo così disordinato, segnato dalle guerre e dalle inquietudini del presente. Penso che le persone abbiano bisogno anche di sognare. Accanto all’interesse per l’essere umano e per la sua dimensione esistenziale, mi affascina quindi anche l’aspetto onirico. Mi piace condurre i personaggi in una dimensione altra, perché anche il sogno appartiene profondamente alla nostra natura. Sono questi i due elementi che mi interessano maggiormente: viaggiare con la fantasia, conducendo la storia verso un finale che senta onesto, e allo stesso tempo raccontare l’essere umano, le sue contraddizioni e tutto ciò che comporta la nostra condizione. In fondo siamo qui da pochissimo tempo rispetto alla storia della Terra: l’essere umano esiste da circa trecentomila anni, mentre il pianeta ha circa quattro miliardi e mezzo di anni. Siamo davvero bambini rispetto alla sua storia. Per questo credo valga la pena concentrarsi proprio su questi aspetti: provare a comprendere noi stessi e, attraverso questa ricerca, anche gli altri”.

Se il cinema fosse paragonabile a una compagna di vita, che cosa rappresenterebbe per lei? Una moglie infedele oppure un’amante fedelissima?

“Credo che sarebbe una moglie infedele. Sicuramente una moglie e altrettanto sicuramente infedele. Perché, alla fine, il cinema segue un po’ la propria volontà. Si può cercare di controllarlo, e il compito del regista consiste anche in questo, ma poi ci si rende conto che la storia non appartiene mai completamente a chi la racconta. C’è una bellissima riflessione legata alla Nouvelle Vague: un film, alla fine, è composto da cinque film diversi. C’è quello che immagini, quello che scrivi, quello che giri, quello che mostri e, infine, quello che il pubblico percepisce. Il cinema è talmente complesso e imprevedibile che proprio per questo lo considero una moglie infedele. So che esiste e che mi accompagna; posso provare a governarlo e a indirizzarlo, ma alla fine segue sempre una propria direzione. Soprattutto, ciò che percepiscono gli altri può essere molto diverso da ciò che vedo nell’opera che ho realizzato. Ed è proprio per questa sua irriducibile libertà che, se devo scegliere, continuo a dire: una moglie infedele”.

Se tra vent’anni rileggesse questa intervista, quale parte di ciò che sta dicendo oggi vorrebbe vedere felicemente smentita?

“Forse la paura. Quella che provo nell’affrontare alcuni passaggi successivi. Sono una persona piuttosto timorosa, anche un po’ paranoica e ipocondriaca, quindi magari tra vent’anni, quando avrò raggiunto una stabilità diversa, questa paura si sarà attenuata. Oppure no. Perché, in fondo, è anche ciò che mi tiene vivo. Si tende sempre a considerarla un sentimento da mettere da parte, quasi da relegare in un angolo, mentre credo possa essere un motore potentissimo. Da questo punto di vista, quindi, viva la paura. Forse vorrei essere smentito soprattutto sull’incertezza e sull’insicurezza. Anche quest’ultima, però, in qualche modo serve ad andare avanti ed è figlia dei tempi che viviamo. Magari tra vent’anni saprò davvero il fatto mio. Oggi sento di non aver ancora raggiunto quella consapevolezza. Probabilmente conoscerò meglio determinati meccanismi, forse sarò anche un po’ più disilluso, ma potrei affrontarli con meno inquietudine. Anche «angoscia», infatti, sarebbe forse una parola eccessiva. Il punto è che sento di avere due anime. Da una parte posso essere molto spavaldo, dall’altra estremamente ermetico e chiuso. Dipende anche dal periodo che sto attraversando, da come mi sento e da ciò che mi accade. Tendo a lasciarmi influenzare molto dagli eventi. Quando sono positivo, lo sono al massimo; quando prevale la negatività, accade lo stesso nella direzione opposta. Vivo molto gli estremi, tra virgolette. Preferisco definirlo così, perché «disequilibrato» è un termine che non mi appartiene particolarmente”.

Che rapporto ha avuto con i suoi maestri, con le persone incontrate durante il percorso di formazione, cinematografica e non solo? E soprattutto: c’è un insegnamento che, pur ritenendolo valido, ha deciso di non fare suo perché non lo sentiva appartenere alla propria natura?

“Mi succede praticamente sempre. Alla fine ho sempre seguito la mia strada. Ascolto, accolgo i consigli, ma poi tendo comunque a decidere autonomamente. Ho quindi un rapporto piuttosto particolare con i maestri. Avrei dovuto frequentare anche alcune scuole di cinema e di teatro. Ero stato ammesso in istituti importanti, ma poi ho rinunciato perché stavo già lavorando ed ero entrato concretamente in questo ambiente. Per questo ho sempre avuto un rapporto piuttosto distante dalla formazione tradizionale. Non ho molti eroi, tra virgolette. Ho piuttosto dei mentori, alcuni dei quali non ci sono più. Fabrizio De André, per esempio, è uno di questi; Werner Herzog è un altro punto di riferimento. Ammiro profondamente gli altri senza, però, lasciarmi assorbire completamente dalla loro visione. In questo periodo, per esempio, sto scrivendo per il teatro con Massimo Olcese, con il quale non ho legami di parentela. È un comico importante, ha quasi settant’anni e una lunghissima esperienza sul palcoscenico. Possiede quindi una visione molto precisa ed è profondamente immerso in quel mondo. Ascolto tutto ciò che mi dice, ma alla fine mantengo sempre il mio punto di vista. Non lascio mai che siano gli altri a definire completamente il mio modo di lavorare. Anche per questo non ho mai creduto fino in fondo nelle scuole di regia: credo esista il rischio di diventare il surrogato di qualcun altro. È un’impostazione che non mi ha mai convinto del tutto. Per me un regista diventa davvero tale anche attraverso gli errori che commette nelle proprie opere. Non temo di sbagliare e accetto che ciò che realizzo non sia sempre preciso o perfetto, anche perché la perfezione non esiste. Quando tra vent’anni riguarderò ciò che sto facendo adesso, probabilmente sorriderò e penserò: «Vede? Lì commetteva quell’errore». Ma proprio quell’errore mi sarà servito per crescere e, magari, per non ripeterlo nel film successivo. Sono una persona che ha bisogno di fare esperienza sul campo. Preferisco entrare concretamente nei progetti, farmi le ossa, sbagliare e cadere, piuttosto che passare il tempo chiuso in una masterclass. Sono più portato per il fare che per la teoria, anche se ascolto sempre chi ho di fronte e faccio tesoro dei consigli. Alla fine, però, devo essere io a decidere quale strada seguire, perché la visione che porto sullo schermo deve rimanere la mia”.

In fondo è quasi sempre un principio molto valido: ascoltare tutti i consigli e poi fare comunque di testa propria. Mi sembra che questa idea si leghi perfettamente anche a ciò che diceva prima sull’errore. C’è una frase attribuita a Vittorio Gassman che trovo molto bella: chi non ha fatto errori non ha cercato niente. Se un autore sta cercando la propria voce, il proprio stile e la propria firma, forse l’errore non è necessariamente qualcosa da evitare a tutti i costi.

“Sono completamente d’accordo. Ho amici che hanno frequentato scuole di regia e naturalmente non ho nulla contro quel percorso: ognuno deve seguire la strada che sente più adatta a sé. Vedo, però, anche persone che frequentano queste scuole e poi rimangono ferme. Magari pensano: «Il mio maestro mi ha detto che questo non posso farlo» e finiscono per trascorrere tre, quattro, cinque o più anni sulla stessa sceneggiatura. A un certo punto rischiano persino di non scrivere più, perché subentra costantemente il timore di sbagliare. E quando la paura dell’errore prende il sopravvento, secondo me, la creatività muore. Sono partito praticamente dal nulla. Ho cominciato a scrivere perché sentivo di avere qualcosa da dire e poi ho deciso di metterlo in scena. L’ho fatto anche con una certa inconsapevolezza, andando in parte contro il parere degli altri, ma avvertivo la necessità di farlo. Naturalmente ho commesso degli errori. Il cortometraggio ne contiene alcuni, li riconosco anch’io e fanno parte di quel lavoro. Quando lo riguardo, però, provo una certa tenerezza, perché racchiude un momento preciso della mia vita. È come se pensassi: «Vede? In quel momento era questo». Anche per questo oggi continuare a presentarlo non è sempre facile. Mi viene chiesto di raccontare un’opera che, in qualche modo, sento già distante. Quando passa del tempo e si continua a rimanere legati allo stesso progetto, essere invitati ai festival e avere l’opportunità di presentarlo fa naturalmente piacere, ma comincio anche a fare più fatica a parlarne. Perché sento di essere già altrove. Rimango profondamente affezionato a ciò che ho realizzato, ma probabilmente oggi non lo rifarei nello stesso modo”.