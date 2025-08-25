Christian Persico ha confessato il femminicidio della ex Tina Sgarbini, soffocata dopo l'ennesima lite

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

È durato circa due ore l’interrogatorio di convalida del fermo di Christian Persico, il 36enne accusato del femminicidio dell’ex compagna Tina Sgarbini. Davanti al gip l’uomo ha confessato di aver ucciso la 47enne nell’abitazione di lei a Montecorvino Rovella. Il 36enne, accusato di omicidio pluriaggravato, resta recluso nel carcere di Fuorni.

Femminicidio Tina Sgarbini, l’ex confessa

Si è tenuta nella giornata di lunedì 25 agosto l’udienza di convalida del fermo di Christian Persico, l’uomo di 36 anni accusato del femminicidio di Tina Sgarbini.

Nel corso dell’interrogatorio davanti al gip, l’uomo ha ammesso le sue responsabilità. Lo riporta Ansa.

ANSA I carabinieri sul luogo del delitto

Persico ha confessato di aver ucciso l’ex compagna 47enne, trovata morta sabato mattina all’interno del suo appartamento a Montecorvino Rovella, in provincia di Salerno.

Christian Persico resta in carcere

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno ha convalidato il fermo del 36enne, accusato di omicidio pluriaggravato.

Per l’uomo, attualmente detenuto nel carcere di Fuorni, il gip ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere.

Christian Persino è “molto provato”, ha detto all’Adnkronos il difensore del 36enne, l’avvocato Michele Gallo. “Già prima di essere fermato dai carabinieri ha tentato il suicidio“.

Nei prossimi giorni l’autopsia

Persico era scappato dopo aver ucciso l’ex compagna al culmine dell’ennesima lite, ma era stato rintracciato e catturato dai carabinieri poche ore dopo, non lontano dal luogo del delitto.

Stando a quanto ricostruito dagli investigatori, i due stavano insieme dal 2016, ma la loro relazione era terminata da poco. A quanto pare però il 36enne non voleva accettarlo e cercava continuamente la donna.

L’esatta dinamica dell’omicidio è ancora da chiarire, dal primo esame sul corpo è stato accertato che il decesso è avvenuto per “asfissia meccanica esterna”.

Potrebbe essere stata strangolata o potrebbe essere stata soffocata con qualcosa messo in bocca ad ostruirle le vie respiratorie. Nei prossimi giorni verrà svolta l’autopsia.