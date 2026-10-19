Christiana Ruggeri giornalista del Tg2 morta a 57 anni, massimo riserbo sulle cause: la Rai vicina alla figlia

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

È morta la giornalista Christiana Ruggeri. Aveva debuttato nel 2005 alla conduzione di una rubrica del Tg2, per poi passare alla conduzione di Tg2 Costume e Società. Poi per molti anni è stata impegnata nella redazione esteri dove ha curato numerosi reportage. Scrittrice, autrice di saggi, ma anche appassionata di fotografia e amante degli animali, ai quali si era dedicata per due decenni con la Onlus “Rifugio delle code felici”, dedicata alla lotta al randagismo. Aveva 57 anni.

È morta Christiana Ruggeri

È morta a 57 anni Christiana Ruggeri, la giornalista del Tg2 che da maggio 2025 era caporedattrice della redazione Scienze. Non si conoscono le cause, su cui c’è massimo riserbo.

Nata a Roma, aveva costruito la sua carriera in Rai, in particolare con il Tg2. Appassionata di fotografia e amante degli animali, ha fatto della divulgazione il proprio lavoro. Ha fondato e presieduto per vent’anni la Onlus “Rifugio delle code felici” per la lotta al randagismo ed era vicepresidente di Greenaccord, associazione di giornalisti attiva sui temi ambientali.

Scrittrice, è stata anche autrice di saggi come quello uscito lo scorso febbraio. Si tratta di una biografia dedicata a Ferdinand Porsche.

La carriera

Ruggeri si è laureata in Lettere Moderne all’Università La Sapienza di Roma e ha iniziato la propria attività professionale come giornalista negli anni ’90. Le prime collaborazioni sono state con emittenti radiofoniche e poi televisive della capitale.

Nel 2000 approda al Tg2, dove è rimasta per tutta la sua carriera. È stata impiegata nella redazione esteri dove ha realizzato numerosi reportage, per poi maturare esperienza di conduzione nel 2005 con la rubrica “Tg2 Mistrà”.

Ha anche condotto per quattro stagioni “Tg2 Costume e Società” ed è stato possibile vederla alla conduzione del notiziario durante il weekend.

Il messaggio di Unirai

Per la scomparsa di Christiana Ruggeri, sia il Tg2 sia nello specifico Unirai Figec hanno espresso le loro condoglianze.

Dal Tg2 si apprendono parole di conforto alla famiglia e anche il senso di vuoto lasciato da una professionista stimata che, si legge, “nel corso degli anni ha contribuito con competenza e passione al racconto dell’attualità, della società e della divulgazione scientifica”.

Unirai esprime vicinanza alla famiglia e rivolge un pensiero particolare alla figlia. Il sindacato ha ricordato la sensibilità della collega attraverso il suo impegno sociale e la tutela degli animali.