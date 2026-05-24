Christine Lagarde boccia la richiesta di deroga dell'Italia sul Patto di stabilità: "Attenersi alle regole"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Christine Lagarde non dà margini all’Italia sul Patto di stabilità. Ospite in tv a Che tempo che fa, la presidente della Banca centrale europea ha ribadito il “no” al governo Meloni che spinge da settimane per ottenere in Europa la possibilità di uno scostamento dai parametri Ue, così da poter fronteggiare l’impennata dei prezzi dell’energia a causa della crisi dello stretto di Hormuz.

Il no di Lagarde all’Italia

Una motivazione non sufficiente per fare eccezioni sul Patto di stabilità secondo Christine Lagarde, che si è appellata al rispetto delle norme sui bilanci.

“Dobbiamo attenerci alle regole di deficit, debito, bilancio, e operare all’interno di queste regole”, ha dichiarato la presidente della Bce rispondendo alla domanda di Fabio Fazio sulla richiesta di deroga del governo Meloni.

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La risposta alla crisi energetica

Secondo la numero uno della Bce, infatti “è importante anzitutto agire tutti insieme come europei anziché cercare percorsi diversi. I nostri nemici sarebbero entusiasti di una frammentazione“.

Per Lagarde “abbiamo dei processi che funzionano e dobbiamo operare all’interno di queste regole, se le regole valgono per tutta Europa e se le regole vengono seguite correttamente, allora automaticamente i mercati apprezzeranno e capiranno che questo o quest’altro Paese è un Paese nel quale investire perché il rischio non esiste”.

La risposta allo shock energetico da parte dell’Ue dovrebbe concentrarsi “sul nucleare e sulle rinnovabili per rafforzare la nostra indipendenza energetica in Europa”, ha affermato ancora Lagarde, secondo cui l’ipotesi di tornare a importare gas dalla Russia “non è la risposta“.

Il bilancio della presidente della Bce sul suo mandato

Nell’intervista in Tv a Fabio Fazio, Lagarde ha fatto anche un bilancio del suo mandato alla guida della Bce in scadenza nel 2027, sottolineando come ogni crisi affrontata dall’Ue durante il suo incarico “ha rappresentato anche una opportunità“.

“Draghi mi aveva detto quando mi sono insediata: le cose dovrebbero andare abbastanza bene – ha raccontato – Poi è arrivato il Covid, poi Putin ha iniziato a giocare con il prezzo del gas, poi la guerra, la crisi energetica e l’elezione di Trump e quindi i dazi. Se questo non fosse sufficiente, è arrivata la guerra degli Stati Uniti e di Israele contro l’Iran. Siamo passati da una crisi all’altra e tutte le volte abbiamo dovuto reagire cercando delle soluzioni e trovare dei modi per difendere le nostre economie”.