Christine Lagarde e il mistero sui cerotti sul viso nel video delle dimissioni: "Piccolo intervento"
Sui social la presidente uscente della Bce ha spiegato che sono dovuti «a una piccola operazione chirurgica eseguita all’inizio della settimana»
Christine Lagarde si è presentata con due vistosi cerotti sul volto, uno sulla guancia e uno sul naso, nel video in cui ha annunciato le dimissioni da presidente della Bce. Poco dopo, sotto la clip pubblicata sui social, la governatrice ha spiegato che i cerotti sono dovuti «a una piccola operazione chirurgica eseguita all’inizio della settimana». Lagarde ha poi invitato i cittadini a seguire le indicazioni dei medici e a farsi controllare la pelle regolarmente.