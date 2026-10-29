Christine Lagarde e il mistero sui cerotti sul viso nel video delle dimissioni: "Piccolo intervento"

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Christine Lagarde si è presentata con due vistosi cerotti sul volto, uno sulla guancia e uno sul naso, nel video in cui ha annunciato le dimissioni da presidente della Bce. Poco dopo, sotto la clip pubblicata sui social, la governatrice ha spiegato che i cerotti sono dovuti «a una piccola operazione chirurgica eseguita all’inizio della settimana». Lagarde ha poi invitato i cittadini a seguire le indicazioni dei medici e a farsi controllare la pelle regolarmente.