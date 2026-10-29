Christine Lagarde si dimette e lascia la BCE, addio il 7 febbraio 2027 dopo otto anni: chi sarà il successore

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La presidente della BCE, Christine Lagarde, lascerà il suo incarico il 7 febbraio 2027, come comunicato da lei stessa al Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea e al presidente del Consiglio europeo, António Costa. Il successore di Lagarde verrà nominato dal Consiglio europeo.

La nota della BCE sull’addio di Christine Lagarde

L’annuncio ufficiale dell’addio di Christine Lagarde alla BCE è arrivato nella mattinata di giovedì 28 ottobre, con una nota pubblicata sul sito della Banca Centrale Europea.

Nel comunicato è spiegato che Lagarde “ha informato oggi il Consiglio direttivo e il presidente del Consiglio europeo, António Costa, che si dimetterà dal suo incarico il 7 febbraio 2027“.

La BCE ha reso noto che il successore “verrà nominato dal Consiglio europeo secondo la procedura di nomina prevista dall’articolo 283 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea”.

Il Consiglio direttivo, è specificato ancora nella nota, “ha ringraziato calorosamente la presidente Lagarde e le ha tributato una lunga standing ovation“.

Il messaggio d’addio alla BCE di Christine Lagarde

Christine Lagarde ha spiegato in un video pubblicato sui social i motivi della sua decisione di lasciare la Banca Centrale Europea.

“Lascio questa istituzione con un senso di buon lavoro fatto e una Bce pronta per il futuro“, ha dichiarato Lagarde, che ha definito la Banca Centrale Europea “una roccia”.

Per la presidente della BCE dimissionaria “è stato un grande onore servire questa istituzione“.

Lagarde ha ringraziato “tutti quelli che mi hanno sopportato in questo viaggio negli scorsi 7 anni”.

Chi è Christine Lagarde

Christine Lagarde è nata a Parigi il 1° gennaio 1956.

Laureata in giurisprudenza, ha completato la sua formazione presso l’Istituto di studi politici di Parigi.

La sua attività forense ha preso il via nello studio legale Baker & McKenzie (prima a Parigi e poi a Chicago), di cui è diventata presidente nel 1999.

Dopo il ritorno a Parigi, si è dedicata alla politica: in questo ambito, Lagarde ha ricoperto l’incarico di ministro delegato all’Industria e al commercio estero (durante la presidenza Chirac), ministro dell’Agricoltura e della Pesca (per un breve periodo nel 2007) e ministro dell’Economia, delle Finanze e del Lavoro (durante la presidenza di Sarkozy).

Nel giugno del 2011 ha poi sostituito D. Strauss-Kahn nel ruolo di direttore generale del Fondo Monetario Internazionale. Lagarde è stata la prima donna a ricoprire tale incarico, per il quale è stata riconfermata nel 2016. Si è dimessa da direttore generale del FMI prima del suo approdo alla BCE.

Il 1° novembre del 2019 Christine Lagarde ha assunto il mandato di presidente della Banca Centrale Europea, subentrando al presidente uscente Mario Draghi.