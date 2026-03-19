Chuck Norris ricoverato alle Hawaii per un’emergenza medica ignota, come sta l'eroe di Walker Texas Ranger

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Chuck Norris è stato ricoverato per un’emergenza medica mentre si trovava sull’isola di Kauai alle Hawaii. Non è ancora chiaro il motivo dell’ingresso in ospedale, fonti hanno comunque riferito che l’attore è di buon umore. È possibile che la star abbia avuto un malore improvviso.

Il ricovero di Chuck Norris

Un amico di Chuck Norris ha detto di averlo sentito al telefono il 18 marzo, il giorno prima del ricovero, e ha raccontato che la star di Walker Texas Rangers stava bene, faceva battute e si stava allenando.

Come si legge sul magazine TMZ, si ipotizza che l’attore abbia avuto un malore improvviso.

Il campione di arti marziali è stato presto soccorso e portato in ospedale, ma non si sa ancora quale sia la causa del ricovero.

All’inizio di marzo Chuck Norris ha compiuto 86 anni e ha festeggiato l’occasione pubblicando sui social media un video in cui si allena con un istruttore.

I precedenti malori di Chuck Norris

Nel 2017 l’attore è stato colpito da un doppio infarto mentre si trovava a Las Vegas con la moglie. Sui siti americani era rimbalzata la notizia che la star fosse stata “molto vicina alla morte”.

In quell’occasione, Chuck Norris aveva partecipato ai campionati mondiali della United Fighting Arts. Tornato in camera intorno alle 5.30 del mattino, aveva iniziato ad accusare forti dolori al petto mentre stava facendo la doccia.

I soccorritori, arrivati subito sul posto, avevano usato il defibrillatore, prima di portarlo in ospedale.

Arrivato nel nosocomio, Norris era stato colpito da un secondo infarto. Fortunatamente, le sue condizioni si sono presto stabilizzate grazie all’intervento del personale medico.

L’attore era stato dimesso dall’ospedale dopo qualche giorno di ricovero.

Chi è Chuck Norris

Chuck Norris ha raggiunto la notorietà mondiale come protagonista del telefilm Walker Texas Ranger. Esperto di arti marziali, è stato sette volte campione del mondo di Karate Shotokan.

Oltre alla carriera attoriale, ha scritto libri su arti marziali, fitness, filosofia, politica, cristianesimo, narrativa western e ha raggiunto per due volte la vetta dei bestseller del New York Times.

Inoltre, ha aumentato la sua ricchezza attraverso collaborazioni con vari marchi, in particolare con le televendite del Total Gym.

Dal lato privato, a soli 18 anni ha sposato la sua fidanzata del liceo, Dianne Holechek, con cui ha avuto due figli, Mike ed Eric. Anni dopo, è emerso che Norris aveva anche una figlia, Dina, nata da una relazione extraconiugale.

Nel 1989, dopo 30 anni di matrimonio, Norris e Dianne hanno divorziato. Nel 1998, ha sposato l’ex modella Gena O’Kelley, con cui ha avuto due gemelli, Dakota Alan e Danilee Kelly.

Ormai ultraottantenne continua a tenersi in forma pubblicando sui social i suoi intensi allenamenti.