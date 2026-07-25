Chuck Russell regista di The Mask trovato morto in casa a San Diego, l'addio di Jim Carrey

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Chuck Russell, regista del film cult The Mask con Jim Carrey e Cameron Diaz, è morto a San Diego. Il 74enne è stato trovato nella sua casa dai vigili del fuoco che sono intervenuti nell’abitazione dopo aver ricevuto la segnalazione da parte della moglie Ania. La donna, durante la chiamata, ha spiegato che il marito era privo di sensi. La scomparsa del regista è stata confermata dal suo avvocato.

Morto Chuck Russell, il regista di The Mask: trovato senza vita nella sua abitazione

Il legale di Chuck Russell, come riferisce TMZ, ha confermato il decesso. Le cause della morte del regista, al momento, non sono note.

Il 74enne americano era nato il 9 maggio 1952 in Illinois. Secondo le prime ricostruzioni, è morto improvvisamente mercoledì 22 luglio.

“Era una persona meravigliosa, significava tutto per me”, ha dichiarato la moglie Ania alla testata The Hollywood Reporter.

La carriera di Chuck Russell

La consacrazione professionale arrivò nel 1994, con il successo di The Mask, che lanciò nell’olimpo hollywoodiano l’allora sconosciuta Cameron Diaz e fece crescere ancor più la fama di Jim Carrey.

Prima di The Mask, Russell aveva firmato la regia di Blob – Il fluido che uccide nel 1988 e l’anno precedente quella di Nightmare 3 — Dal profondo della notte, che ha incassato più dei primi due capitoli della saga e ha lanciato la carriera di Patricia Arquette.

Tra gli altri suoi lavori dietro la cinepresa ci sono I Am Wrath, con John Travolta, e Paradise City, con Bruce Willis e Travolta. L’ultima sua opera, uscita nel 2024, è il remake di Witchboard.

Secondo Variety, la sua società di intelligenza artificiale Neumorphic ha portato a termine due produzioni, Hyperia e b, “realizzate con intelligenza artificiale generativa in tutta la loro pipeline di produzione”.

Il ricordo di Jim Carrey

“Considero un privilegio aver lavorato con Chuck Russell, che durante le riprese di The Mask ha creato sul set un’atmosfera esuberante e infantile di meraviglia e cameratismo”, ha scritto in una nota Jim Carrey nel ricordare il regista.

“L’intero cast e la troupe – ha aggiunto il divo – sono stati toccati e ispirati dalla sua giocosità. Ognuno di noi ha avuto la fortuna, nel corso degli anni, di vivere quel momento spensierato e senza tempo”.

ANSA

“Considero The Mask uno dei gioielli della mia vita creativa. Grazie, Chuck”, ha concluso Carrey.