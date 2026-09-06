Ci sono anche i nomi di alcuni italiani negli Epstein Files. Citato Lapo Elkann che smentisce, “inaccettabile"

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Ai reati di Jeffrey Epstein potrebbero aver partecipato anche alcuni italiani. La Procura di Roma ha aperto un’indagine, al momento a carico di ignoti, per accertare episodi di natura sessuale conducibili a cittadini connazionali o a persone che agirono in Italia. In relazione ai cosiddetti Epstein Files, un deputato statunitense cita anche Lapo Elkann, che si dichiara estraneo a qualsiasi coinvolgimento nel caso.

L’indagine italiana sugli Epstein Files

La Procura di Roma, sotto coordinamento del procuratore aggiunto Maurizio Arcuri, ha avviato un’indagine sugli Epstein files.

Visionando l’intera documentazione (anche quella non ancora resa pubblica), l’obiettivo è quello di individuare “possibili reati transnazionali di tratta, violenze sessuali e sfruttamento sessuale di donne, ragazze e minori”.

ANSA

Pare, infatti, che tra i documenti legati ai reati dell’imprenditore morto nel 2019, vengano citati anche soggetti di nazionalità italiana.

Ancora, si parla di “spostamenti e relazioni in località italiane, come Capri, la Costiera Amalfitana, la Costa Smeralda, Milano e Roma”.

Nessuno dei soggetti presenti nella documentazione fornita dall’FBI è stato svelato e al momento l’indagine di Roma è contro ignoti.

Lapo Elkann prende le distanze

Il deputato repubblicano statunitense Thomas Massie ha fatto il nome di Lapo Elkann, come figura potenzialmente coinvolta.

L’imprenditore si è difeso fermamente dalle accuse: “Ci sono temi sui quali non si può e non si deve transigere. Vedere il proprio nome accostato a quello di Jeffrey Epstein, in assenza di elementi che giustifichino tale associazione, è inaccettabile”.

Elkann si è detto “a completa disposizione delle autorità competenti per fornire ogni elemento, chiarimento o informazione che dovesse essere ritenuto utile”.

L’erede Agnelli e il criminale statunitense si sarebbe incontrati due volte, “la prima a New York, ai tempi in cui ero assistente di Henry Kissinger, in un contesto pubblico in cui erano presenti figure del mondo della politica e della finanza e una seconda volta a Roma a un evento di business”.

Si trattò di incontri casuali e, sottolinea Elkann, tra lui e Epstein “non c’è nessuna corrispondenza diretta”.

La denuncia di Differenza donna

L’avvio delle indagini italiane è stato spronato da un’esposto presentato lo scorso 26 marzo dall’associazione Differenza donna.

“La presenza di un nome in un documento o la frequentazione di Epstein non costituiscono, di per sé, prova di responsabilità penale” specifica l’associazione, per questo “è indispensabile un’indagine rigorosa”.

L’apertura del filone italiano è un “passaggio importante”, commenta Differenza Donna, perché “se esistono fatti che riguardano il nostro Paese, devono essere ricostruiti e accertati con rigore”.

L’obiettivo ultimo è mettere “mettendo al centro le donne e le ragazze eventualmente coinvolte ma anche il sistema di influenza economica e politica che si porta con sé”.