Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Una truffa da oltre 30 mila euro è stata messa a segno ai danni di un cittadino mantovano, convinto a disporre un bonifico istantaneo. Per la vicenda la Polizia di Stato di Mantova ha denunciato sei persone, ritenute coinvolte nel raggiro.

Truffa a Mantova e perquisizioni in Campania

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli agenti della Sezione Operativa per la Sicurezza Cibernetica–Polizia Postale di Mantova, con il supporto dei Centri Operativi di Milano e Napoli, hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni degli indagati ad Acerra, Castel Volturno e Napoli. Durante gli interventi è stato trovato materiale utile alle indagini e sono stati sequestrati documenti ritenuti di interesse investigativo.

La telefonata dei falsi operatori

Il raggiro è cominciato con la chiamata di una persona che si è presentata come operatore antifrode della banca. Alla vittima sono state segnalate presunte operazioni sospette sul conto e prospettato il rischio di ulteriori movimenti illeciti. Il sedicente addetto ha poi annunciato che sarebbe stata contattata dalla Polizia.

La seconda telefonata ha rafforzato la messinscena: attraverso la tecnica dello spoofing, sullo schermo del telefono è comparso un numero apparentemente riconducibile alla Questura di Mantova. L’interlocutore si è qualificato come appartenente alla Polizia di Stato e ha raccontato che erano in corso indagini su dipendenti infedeli dell’istituto bancario. Alla vittima è stato chiesto di collaborare, mentre veniva tenuta al telefono e sollecitata ad agire subito, senza parlare con il personale della banca, che secondo il falso funzionario avrebbe potuto essere coinvolto.

Il bonifico e il percorso del denaro

Convinto di proteggere i propri risparmi e aiutare le indagini, l’uomo si è recato in filiale e ha disposto il bonifico. Solo dopo aver contattato la Polizia Postale ha capito di essere stato raggirato.

L’analisi dei documenti bancari e delle immagini di videosorveglianza ha consentito agli investigatori di ricostruire i passaggi del denaro. Le somme sono state trasferite rapidamente dal conto destinatario a più rapporti finanziari; una parte è stata prelevata in contanti presso uffici postali del napoletano e del casertano. I filmati hanno mostrato i rapidi spostamenti dei soggetti da un ATM all’altro e tra diversi punti di prelievo, in una serie di operazioni dirette a ritirare quanto più denaro possibile.

3 mila euro sono stati bloccati in tempo, prima che venissero prelevati o trasferiti su altri conti, e sottoposti a sequestro.

L’invito alla prudenza

La Polizia invita a diffidare di telefonate di presunti operatori bancari o appartenenti alle Forze dell’ordine, anche quando il numero visualizzato sembra autentico: nessun agente chiede bonifici o prelievi per mettere al sicuro i risparmi. In caso di dubbio, è consigliato chiudere la chiamata e contattare banca o forze dell’ordine attraverso recapiti ufficiali, segnalando tempestivamente le richieste sospette.

IPA