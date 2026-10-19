Cibi e cosmetici fuorilegge nel laboratorio abusivo a Catanzaro: sequestrati due tonnellate di prodotti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

I Carabinieri del NAS di Catanzaro hanno scoperto un laboratorio artigianale totalmente privo di autorizzazioni e registrazioni ufficiali. I militari hanno sequestrato circa due tonnellate di prodotti tra alimenti privi delle procedure di autocontrollo e cosmetici realizzati senza valutazioni di sicurezza. L’operazione ha portato alla sospensione dell’attività e del deposito utilizzati da un uomo di 65 anni.

Controlli del NAS a Catanzaro nel laboratorio abusivo

Come riporta il comunicato dell’Arma dei Carabinieri, le verifiche rientrano nelle attività per garantire la tutela della salute pubblica e la qualità dei cibi posti in commercio.

L’ispezione condotta nel territorio catanzarese ha permesso di individuare i locali impiegati dal titolare senza alcuna registrazione presso le autorità sanitarie.

All’interno della struttura venivano realizzati e confezionati cibi di vario genere come conserve di frutta, confetture, miele, succo d’uva e prodotti sciroppati. Tutte le lavorazioni venivano effettuate in totale assenza dei protocolli previsti dalle normative europee e nazionali del sistema HACCP.

Produzione illegale di saponette ed oli cosmetici

L’ispezione dei militari dell’arma ha rivelato anche la presenza di un reparto dedicato alla fabbricazione di cosmetici. Il 65enne realizzava e vendeva oli e saponette per il corpo ignorando le buone pratiche di produzione industriale.

Le merci venivano distribuite senza le valutazioni di sicurezza obbligatorie per legge per evitare danni e reazioni allergiche alla pelle dei clienti. Gli investigatori hanno bloccato la filiera per impedire l’immissione sul mercato di lotti pericolosi destinati ai consumatori ignari.

Sequestro dei prodotti e sanzioni amministrative

L’intervento ha portato al sequestro amministrativo di 1.500 chili di alimenti lavorati e 355 chili di prodotti dedicati alla cura del corpo. Il valore complessivo della merce sottratta alla vendita si aggira intorno ai duemila euro.

Oltre al blocco dei beni i Carabinieri hanno disposto l’immediata chiusura del deposito e del laboratorio artigianale. Al proprietario sono state notificate le sanzioni pecuniarie previste per le gravi violazioni contestate durante l’accertamento dei sanitari.

IPA