Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata eseguita una denuncia e sono state elevate sanzioni per 4mila euro a seguito di un’operazione condotta questa mattina dai Carabinieri nelle strutture socio-assistenziali di Caivano, dove sono state riscontrate gravi irregolarità nella gestione degli alimenti destinati ai minori. La responsabile legale della cooperativa che gestisce le strutture è stata denunciata per violazione delle norme sull’igiene degli alimenti, mentre un deposito di alimenti è stato sospeso per carenze igienico-sanitarie.

Le irregolarità riscontrate durante le ispezioni

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Stazione Carabinieri di Caivano, il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli e i servizi sociali del Comune. I controlli si sono concentrati su cinque strutture socio-assistenziali riconducibili a una cooperativa locale, tra cui due comunità alloggio e tre comunità educative per minori.

Durante le ispezioni effettuate in due delle cinque strutture, sono emerse le irregolarità più gravi, in particolare riguardanti la gestione degli alimenti destinati ai minori ospitati. I militari hanno trovato recipienti contenenti insetti e buste di farina infestate da vermi, elementi che hanno portato al sequestro di diversi prodotti alimentari e alla sospensione di un deposito ritenuto non conforme agli standard igienico-sanitari previsti dalla normativa europea.

Denuncia e sanzioni amministrative

La responsabile legale della cooperativa, una donna di 37 anni originaria di Maddaloni, è stata denunciata per violazione delle norme sull’igiene degli alimenti. Nei suoi confronti sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per un totale di 4mila euro. Le contestazioni riguardano la mancata osservanza delle regole fondamentali per la sicurezza alimentare, con particolare riferimento alla tracciabilità e alla conformità sanitaria dei prodotti destinati ai minori.

Sospensione del deposito e sequestro degli alimenti

L’operazione ha portato anche alla sospensione di un deposito di alimenti, giudicato non idoneo dal punto di vista igienico-sanitario. I Carabinieri hanno disposto il divieto di immissione in commercio per circa 500 chili di prodotti alimentari, tra secchi, freschi, congelati e surgelati, tutti privi della documentazione necessaria a garantirne la tracciabilità e la conformità sanitaria. Questi prodotti sono stati sottoposti a sequestro per evitare rischi alla salute dei minori ospitati nelle strutture.

Della vicenda è stata informata l’Autorità Giudiziaria, mentre il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Napoli prosegue negli accertamenti di propria competenza. La Stazione Carabinieri di Caivano provvederà a informare l’autorità amministrativa una volta completata l’acquisizione della documentazione relativa alle strutture controllate.