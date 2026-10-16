Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Controlli e sanzioni per irregolarità nella vendita di prodotti alimentari: nei giorni scorsi, a Ravenna, Polizia di Stato e Polizia Locale hanno sequestrato merce e contestato violazioni in un esercizio commerciale vicino alla stazione. L’attività è stata disposta per verificare il rispetto delle norme e tutelare consumatori e salute pubblica.

Le irregolarità riscontrate a Ravenna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i controlli hanno riguardato gli esercizi commerciali di vicinato, in particolare nel centro abitato di Ravenna. Alle verifiche hanno partecipato personale della Divisione Polizia Amministrativa della Questura e agenti della Polizia Locale, con il contributo dell’Ufficio Polizia Commerciale. L’intervento è stato disposto dal Questore nell’ambito del coordinamento tra le forze impegnate nel controllo del territorio.

In un locale della zona della stazione ferroviaria gli agenti hanno trovato sugli scaffali diversi alimenti preimballati destinati alla vendita. Le confezioni riportavano etichette soltanto in lingua straniera e non presentavano le indicazioni obbligatorie in italiano.

Gli operatori hanno inoltre accertato violazioni sulle informazioni relative ai prodotti ortofrutticoli sfusi. Sugli articoli in vendita mancavano le indicazioni previste sull’identificazione dello Stato membro o del Paese terzo di origine e sulla categoria commerciale. Secondo quanto riferito, le omissioni hanno compromesso gli obblighi di tracciabilità, trasparenza e corretta informazione in materia di sicurezza alimentare.

Sequestro e sanzioni

Al termine degli accertamenti la Polizia Locale ha disposto il sequestro amministrativo di circa un centinaio di prodotti alimentari di vario genere. Al titolare sono state inoltre contestate sanzioni amministrative per oltre duemila euro. L’uomo è stato diffidato a esporre i prezzi dei prodotti che, al momento del controllo, ne erano sprovvisti.

Nel locale era presente anche un dipendente straniero, risultato in regola sia sotto il profilo lavorativo sia per quanto riguarda il soggiorno sul territorio nazionale.

Verifiche anche nelle prossime settimane

I controlli coordinati dalla Questura proseguiranno nelle prossime settimane. L’obiettivo è verificare che gli esercizi rispettino le norme di settore, a tutela dei consumatori e degli operatori che agiscono nel rispetto delle regole, contrastando la concorrenza sleale. La collaborazione tra Polizia di Stato e Polizia Locale è stata indicata come un elemento essenziale per rendere efficaci le verifiche. In particolare, i controlli su tracciabilità ed etichettatura sono stati descritti come strumenti di prevenzione a presidio della salute pubblica.

IPA