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Una denuncia e 65 kg di prodotti alimentari sequestrati il bilancio dei controlli condotti dalla Polizia di Stato in un esercizio pubblico nella Valle Telesina. Il titolare è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per diverse irregolarità, tra cui la somministrazione di alcolici a un minore di 17 anni e la mancata esposizione della tabella dei giochi proibiti.

Controlli congiunti nella Valle Telesina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata condotta da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e della Squadra Mobile della Questura di Benevento, insieme agli agenti del Commissariato di PS di Telese Terme. L’attività si inserisce nell’ambito delle verifiche periodiche sul rispetto delle normative in materia di prevenzione, sicurezza e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, oltre che sulla somministrazione di bevande alcoliche a minorenni.

Irregolarità riscontrate durante il controllo

Nel corso dell’ispezione presso il locale commerciale situato nella Valle Telesina, gli agenti, affiancati da personale della Guardia di Finanza, dei Vigili del Fuoco, dell’ASL di Benevento e della SIAE, hanno riscontrato numerose violazioni. Sono emerse irregolarità riguardanti la normativa di pubblica sicurezza, la sicurezza antincendio, quella sanitaria e le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Denuncia e sanzioni per il titolare

Al termine del controllo amministrativo, il titolare dell’attività è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per l’omessa esposizione, all’interno del locale, della Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore della provincia di Benevento. Inoltre, è stata elevata una sanzione per la somministrazione di alcolici a un minore di 17 anni. Gli operatori hanno anche proceduto al sequestro amministrativo di circa 65 Kg di prodotti alimentari, risultati scaduti e privi di tracciabilità.

Altre violazioni accertate

Durante le verifiche, è stata accertata la presenza di tre dipendenti irregolari all’interno del locale. Inoltre, sono state rilevate ulteriori mancanze, tra cui l’assenza del pagamento del permesso per la riproduzione della musica e/o dell’abbonamento per la diffusione di musica d’ambiente.

IPA