Ciclista 71enne travolto da un'auto e ucciso a Villorba vicino Treviso, alla guida un 18enne senza patente

A Lancenigo di Villorba, vicino Treviso, un uomo di 71 anni è morto mentre viaggiava in bici, travolto da una Fiat 500 guidata da un 18enne senza patente. La Procura indaga per omicidio stradale: l’auto, presa di nascosto dalla madre, marciava a forte velocità. I residenti denunciano da tempo rischi sulla strada interessata dall’incidente.

Incidente a Villorba, muore ciclista

Una passeggiata in bici trasformatasi in tragedia a Lancenigo di Villorba, alle porte di Treviso. L’incidente si è verificato intorno alle 16.40 di lunedì 1 settembre, in via Trento.

Una Fiat 500 rossa, guidata da un ragazzo di 18 anni senza patente, è piombata sulla corsia opposta travolgendo Diego Lapaine, 71 anni, a tutta velocità.

L’incidente è avvenuto in via Trento a Lancenigo di Villorba, Treviso

Lo scontro, violentissimo e inevitabile, ha scaraventato il ciclista oltre il parabrezza, facendolo finire nel giardino di un’abitazione privata.

Chi era Diego Lapaine

La vittima, Diego Lapaine, è molto noto in zona: si tratta dell’ex vicepreside dell’Itis di Treviso ed ex docente al liceo “Leonardo Da Vinci”.

Nonostante i tentativi di due passanti di rianimarlo, all’arrivo dei sanitari non c’era già più nulla da fare. La sua bici è rimasta incastrata nella recinzione di una casa. Sul luogo sono intervenuti polizia locale e carabinieri per i rilievi e la messa in sicurezza.

La dinamica dell’incidente

Secondo le prime ricostruzioni, la Fiat arrivava da Villorba a forte velocità verso Fontane. Il conducente avrebbe perso il controllo dopo aver superato un dosso rallentatore. La scarsa esperienza alla guida e un attimo di distrazione potrebbero aver aggravato la situazione.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio stradale. Il ragazzo, che aveva preso l’auto di nascosto dalla madre, dovrà rispondere anche di guida senza patente e di altre infrazioni.

Ad ogni modo non è stato arrestato, essendo incensurato e rimasto sul posto. Entrambi i veicoli sono sotto sequestro, mentre gli inquirenti stanno visionando le telecamere della zona.

Una strada pericolosa

Gli abitanti di via Trento hanno segnalato più volte sorpassi pericolosi e velocità eccessive in quel tratto di strada. “Non entro nel merito della dinamica del sinistro, ma l’auspicio è che venga fatta chiarezza su quanto accaduto” ha dichiarato il sindaco di Villorba, Francesco Soligo.

“La prudenza quando si è sulla strada non è mai troppa, purtroppo questo episodio ne è l’ennesima dimostrazione. Siamo vicini alla sua famiglia e a disposizione per quanto possibile, per dare loro conforto e supporto in questo difficile momento”.