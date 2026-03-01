Ciclista colpito da un capriolo muore a Pontida, la vittima è Osvaldo Busca di 64 anni. Sotto shock l'amico

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Un ciclista di 64 anni è morto dopo essere stato colpito da un capriolo. L’incidente è avvenuto in zona Ca’ de Rizzi, nel comune di Pontida. La vittima, Osvaldo Busca di Rivolta d’Adda, stava percorrendo un sentiero in sella a una mountain bike quando è stato colpito da un capriolo sbucato all’improvviso. Inutili i soccorsi del 118, sotto shock l’amico che si trovava insieme a lui.

L’incidente è avvenuto intorno alle 9,30 di domenica 1 marzo. Insieme a un amico Osvaldo Busca, 64enne di Rivolta d’Adda (Cremona) stava percorrendo in mountain bike il sentiero di Papa Giovanni, sul monte Canto in zona Ca’ de Rizzi a Pontida (Bergamo).

All’improvviso, dai cespugli a lato del sentiero è sbucato un capriolo che ha colpito l’uomo all’altezza del petto. Un impatto violentissimo, che ha fatto cadere a terra il 64enne.

Come ha raccontato l’amico, Osvaldo Busca ha provato a rialzarsi e sentiva un forte dolore all’altezza della spalla destra. “Come era apparso, l’animale è scomparso. Ho visto che era rincorso da un cane con un collare rosso”, sono le parole dell’amico riportate dall’edizione di Bergamo del Corriere della Sera.

Quest’ultimo ha chiamato il 112 utilizzando l’applicazione e ha praticato il primo massaggio cardiaco, poi proseguito dagli operatori sanitari. All’arrivo dei soccorritori Busca non era cosciente, ma era ancora vivo. Purtroppo l’intervento degli operatori del 118 non è bastato a salvargli la vita.

Il corpo è stato composto alla base della cappelletta della Madonna e poi spostato nella chiesa di Ca’ de Rizzi. Per eseguire i primi accertamenti sono giunti sul posto anche i carabinieri del Nucleo Operativo Radiomobile di Zogno.

L’incidente è avvenuto mentre i due stavano percorrendo il tratto finale del sentiero, a poca distanza dalla strada asfaltata che porta verso il cimitero di Pontida.

Si tratta di un percorso che entrambi conoscevano molto bene poiché, come ha raccontato l’amico di Osvaldo Busca, “in estate ci veniamo ogni domenica”.

L’impatto tra il capriolo e il 64enne di Rivolta d’Adda è stato violentissimo e improvviso, non ha lasciato scampo al ciclista. La vittima ha perso i sensi poco dopo l’impatto ed è morto poco dopo l’arrivo dei soccorritori della C roce Rossa di Bonate, in provincia di Bergamo.