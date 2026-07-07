Ciclista morta investita da un camion a Milano tra via Gattamelata e via Colleoni, donna deceduta al Niguarda

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

A Milano una donna è morta dopo essere stata investita, mentre era in bicicletta, da un camion in zona Fiera. La vittima, che aveva 67 anni, è stata trasportata dal 118 all’ospedale in condizioni gravissime ed è deceduta all’ospedale Niguarda. L’incidente è avvenuto tra via Gattamelata e via Colleoni.

Milano, ciclista morta investita da un camion

Una donna di 67 anni che era in sella alla sua bici è morta dopo essere stata travolta da un camion a Milano, in zona Fiera a Citylife.

L’incidente è avvenuto a un incrocio tra via Gattamelata e via Colleoni.

Gli agenti della polizia locale, subito intervenuti per gli accertamenti, dovranno ora ricostruire la dinamica dell’accaduto.

La dinamica dell’incidente

Il camion era guidato da un 33enne. Secondo una ricostruzione di MilanoToday, pare che il mezzo pesante provenisse da via Colleoni e stesse effettuando una svolta a destra per immettersi in via Gattamelata.

Nel momento in cui il semaforo era verde e il mezzo ha svoltato sarebbe avvenuto l’impatto con la bici. Secondo la polizia locale, come riportato anche da Ansa, il camion, svoltando a destra, non avrebbe visto la donna in bici.

Secondo le prime informazioni raccolte, il mezzo pesante sarebbe stato regolarmente munito del sensore per rilevare la presenza di veicoli o persone negli angoli ciechi.

Resta da accertare se la donna in bici si trovasse a fianco del mezzo, nell’angolo cieco, oppure se stesse attraversando sulle strisce pedonali.

Come scritto da Il Giorno, gli agenti della locale hanno raccolto la testimonianza dell’autista: la dinamica potrebbe ricondurre ancora all’angolo cieco, già fatale per altri ciclisti e pedoni in incidenti avvenuti in passato.

La donna è deceduta al Niguarda

I soccorritori dell’Agenzia regionale emergenza urgenza sono immediatamente intervenuto sul posto con un’ambulanza e un’automedica.

Nonostante i tentativi di soccorso, le condizioni della donna sono apparse fin da subito molto gravi a causa dei traumi riportati nell’impatto.

Subito trasportata al pronto soccorso del Niguarda, la 67enne è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.