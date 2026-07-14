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È di quattro persone denunciate per lesioni personali in concorso e omissione di soccorso il bilancio dell’episodio avvenuto nella notte del 10 luglio a Camaiore, dove un ciclista di 44 anni è stato brutalmente aggredito da un gruppo di giovani. I responsabili sono stati identificati e denunciati in stato di libertà dopo essersi presentati spontaneamente alla Polizia di Viareggio.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio nella notte di venerdì 10 luglio, quando la vittima, un ciclista residente a Camaiore, stava percorrendo la strada verso la frazione collinare di Monteggiori. Il gruppo di giovani ha iniziato a rivolgergli insulti e scherni, provocando la reazione dell’uomo. Da lì la situazione è degenerata: i ragazzi hanno aggredito il ciclista, scaraventandolo a terra e causandogli gravi ferite.

Nonostante le fratture riportate e le richieste di aiuto, il gruppo si è allontanato rapidamente a bordo di un’auto, lasciando il ciclista ferito sulla strada. Solo l’intervento tempestivo di una passante, che ha notato il corpo a terra e ha chiamato il 118, ha permesso di salvare l’uomo. Trasportato d’urgenza al pronto soccorso, il 44enne è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per la frattura del femore sinistro.

L’attività investigativa della Polizia

Gli agenti del Commissariato di Viareggio hanno avviato immediatamente le indagini, raccogliendo le prime dichiarazioni della vittima e ascoltando i testimoni presenti. La svolta è arrivata grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, che hanno consentito di identificare la targa dell’auto utilizzata per la fuga e restringere il campo dei sospetti.

Sentendosi ormai alle strette, i quattro giovani – di cui due maggiorenni e due minorenni – si sono presentati spontaneamente al Commissariato di Viareggio nella serata del 12 luglio, ammettendo le proprie responsabilità. I minorenni erano accompagnati dai genitori. Al termine delle procedure di rito, tutti sono stati denunciati in stato di libertà per lesioni personali in concorso e omissione di soccorso e segnalati alla Procura della Repubblica di Lucca.

Le accuse e le conseguenze

La vicenda ha scosso la comunità di Camaiore e ha riportato l’attenzione sulla gravità delle aggressioni di gruppo e sull’importanza di intervenire tempestivamente in caso di omissione di soccorso. Le indagini della Polizia hanno permesso di ricostruire rapidamente la dinamica dei fatti e di assicurare i responsabili alla giustizia, grazie anche alla collaborazione dei cittadini e all’utilizzo delle tecnologie di videosorveglianza.

IPA