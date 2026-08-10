Ciclista travolto e ucciso a Ugento, 22enne si presenta dai carabinieri. Pensava fosse un animale

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un automobilista di 22 anni di Ugento, in provincia di Lecce, si sarebbe presentato in caserma accompagnato dal proprio avvocato e avrebbe fornito ai carabinieri la sua versione sull’incidente del 9 agosto in cui è morto Daniele Congedi, ciclista di 28 anni. Il giovane sarebbe attualmente denunciato a piede libero per omicidio stradale. Secondo quanto emerso, avrebbe dichiarato di non essersi accorto di aver investito una persona, ma pensava di aver colpito un animale o una pietra.

Ciclista travolto e ucciso a Ugento, la versione del 22enne

Il corpo di Daniele Congedi era stato ritrovato nella tarda serata del 9 agosto lungo la strada che collega Ugento a Racale, dopo che la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa in mattinata.

Come riporta SkyTg24, il 22enne, già identificato dai carabinieri, si sarebbe presentato spontaneamente davanti agli investigatori.

Secondo la sua ricostruzione, al momento dell’impatto non avrebbe capito di aver travolto un ciclista.

Avrebbe invece pensato di aver colpito qualcosa sulla strada, come un animale o una pietra.

Dopo l’urto si sarebbe allontanato senza fermarsi a prestare soccorso.

L’incidente sarebbe avvenuto poco prima delle 13.

L’auto avrebbe riportato un grave danno meccanico e si sarebbe fermata dopo pochi metri.

A quel punto il conducente avrebbe chiamato il soccorso stradale, che ha trasportato il veicolo danneggiato in un’officina vicina.

Il ritrovamento

Il corpo di Daniele Congedi, il ciclista travolto e ucciso, sarebbe stato individuato intorno alle 22.30 del 9 agosto, in un tratto con erba alta, a circa dieci metri dalla bicicletta.

Proprio la vegetazione avrebbe reso il corpo poco visibile dalla carreggiata.

A restringere l’area delle ricerche sarebbe stata la localizzazione del telefono cellulare della vittima.

Secondo i primi rilievi, il ciclista sarebbe stato investito mentre percorreva la strada in direzione di Ugento.

L’ipotesi è che stesse rientrando a casa dopo essersi trattenuto a Gallipoli.

Le indagini

Sul luogo dell’impatto non sarebbero stati trovati frammenti riconducibili con certezza a un’automobile, né evidenti segni di frenata.

Gli investigatori starebbero cercando di ricostruire la sequenza degli ultimi spostamenti di Daniele Congedi e di verificare quali veicoli o persone siano transitati nella zona nella fascia oraria compatibile con l’incidente.

Il 22enne sarebbe stato denunciato a piede libero per omicidio stradale.

La sua posizione resterebbe al vaglio degli inquirenti, che dovranno confrontare il racconto fornito in caserma con gli elementi raccolti sul luogo del ritrovamento, le condizioni dell’auto e i rilievi sulla bicicletta.

Gli accertamenti serviranno anche a chiarire la dinamica dell’impatto e il motivo per cui il conducente non si sia fermato subito dopo l’urto.