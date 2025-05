Ciclone che si abbatte su Trabia in Sicilia, il video dell'auto sommersa dalla pioggia nel sottopasso

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Un violento ciclone si è abbattuto sulla Sicilia, provocando allagamenti, disagi e interventi di emergenza in numerosi comuni, in particolare nella zona del Palermitano. A Trabia, una donna è rimasta bloccata con la sua auto in un sottopasso completamente sommerso dall’acqua, riuscendo a salvarsi rifugiandosi sul tetto del veicolo fino all’arrivo dei soccorsi.

Ciclone si abbatte sulla Sicilia

Nella giornata di oggi – giovedì 15 maggio 2025 – un violento ciclone, chiamato Ines, ha colpito la Sicilia, provocando intense precipitazioni e allagamenti in diverse aree dell’isola.

Le piogge torrenziali hanno causato disagi significativi, con strade allagate e interruzioni della viabilità. La Protezione Civile aveva emesso un’allerta meteo arancione per temporali intensi su tutta l’isola, prevedendo forti disagi e raccomandando la massima prudenza.

Le precipitazioni hanno raggiunto i 60 millimetri in poche ore tra le province di Palermo e Trapani, e in alcuni comuni le strade si sono trasformate in fiumi, rendendo difficoltosa la circolazione e richiedendo l’intervento dei soccorritori.

La donna salvata a Trabia

A Trabia, in provincia di Palermo, una donna è rimasta intrappolata con la sua auto in un sottopasso completamente allagato a causa delle forti piogge.

La donna si è rifugiata sul tetto della vettura e ha chiamato il 113 per chiedere aiuto. I carabinieri, giunti sul posto, hanno trovato l’auto quasi completamente sommersa dall’acqua. Uno dei militari si è immerso nell’acqua per raggiungere la donna, riuscendo a metterla in salvo con l’aiuto di un passante.

Le immagini del salvataggio sono state diffuse dai media locali, e nel giro di poche ore sono diventate virali, mostrando non solo la gravità della situazione, ma anche la carente condizione delle infrastrutture stradali sull’isola.

La situazione negli altri comuni

Il maltempo ha però colpito anche altri comuni della Sicilia. A Termini Imerese le strade sono state allagate e un muro è crollato sulla Strada Statale 113, causando ulteriori disagi alla circolazione.

A Bagheria, si sono verificati allagamenti e alcuni tombini sono saltati a causa della pressione dell’acqua. Il comune ha quindi arrivato un servizio di supporto alla popolazione per attività di prevenzione rischi, “messo in atto congiuntamente dalle tre associazioni di protezione civile”.

In diverse zone della provincia di Catania, come San Giovanni la Punta, Trecastagni e Gravina di Catania, i vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere automobilisti bloccati nelle proprie auto in panne e per gestire i danni causati dall’acqua.