Ciclone Deborah si abbatte sull'Italia, allerta meteo in diverse regioni: pioggia e vento fino a 100 km orari

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Freddo, neve e vento forte. Un ciclone artico si abbatte sull’Italia portando un brusco calo delle temperature e fenomeni meteorologici violenti in tutto il Paese, dal Nord al Sud. Il ciclone Deborah farà sentire la sua furia soprattutto nelle regioni dell’Adriatico, dall’Emilia-Romagna al Molise, con raffiche di vento fino a 130 km/h. È allerta meteo in diverse regioni, sono previste condizioni di maltempo diffuso con precipitazioni intense e nevicate fino a 600 metri.

Ciclone Deborah si abbatte sull’Italia

Colpo di coda dell’inverno sull’Italia a causa dell’arrivo del ciclone polare Deborah, che porterà forti raffiche di vento, precipitazioni diffuse, neve fino a quote collinari e un brusco calo delle temperature.

Già dalla mattina di oggi, giovedì 26 marzo, sono previste condizioni di maltempo diffuso, prima al Nord e poi gradualmente al Centro-Sud.

ANSA

Una ondata di maltempo che persisterà sull’Italia fino a sabato 28 marzo.

Pioggia, neve e vento dal Nord al Sud

Stando alle previsioni, l’arrivo del vortice polare porterà a un brusco calo termico, le temperature scenderanno di 10-12 gradi in poche ore rispetto alle massime attuali.

Sono previsti forti venti di burrasca e precipitazioni diffuse e intense, pioggia e neve anche a quote collinari, fino ai 500-600 metri.

Il maltempo ha iniziato a colpire le regioni del Nord già nella serata di mercoledì, per poi spostarsi gradualmente verso il Centro-Sud.

Venti fino a 130 km/h sull’Adriatico

La giornata più critica sarà quella di oggi, 26 marzo, quando l’occhio del ciclone si posizionerà nel medio Adriatico, tra Marche, Abruzzo e Molise.

È qui che la tempesta artica raggiungerà il suo picco distruttivo, con raffiche di vento fino ai 130 km/h che spazzeranno le coste adriatiche.

Sull’Appennino sono previste nevicate anche quote collinari, fino anche a 400 metri.

Allerta meteo in diverse regioni

In diverse regioni è scattata l’allerta meteo per la giornata di oggi, giovedì 26 marzo.

Il bollettino della Protezione civile indica allerta meteo gialla per rischio idraulico, temporali e idrogeologico in Emilia Romagna, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata e Calabria.