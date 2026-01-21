Ciclone Harry distrugge il ristorante Andrew's a San Giovanni Licuti: "Non esiste più nulla, è l'inferno"

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

La forza del ciclone Harry ha creato diversi danni in Sicilia e anche in altre zone d’Italia. A San Giovanni Licuti, il noto ristorante Andrew’s, sul mare, è stato completamente distrutto. Il proprietario del locale si è sfogato: “Verso le due di notte è arrivato l’inferno”.

Il ristoratore sul ciclone Harry

Ai microfoni di Mattino 5, Luca, il proprietario del ristorante Andrew’s a San Giovanni Licuti ha raccontato quanto è accaduto durante il passaggio del ciclone Harry.

Già nel pomeriggio il locale aveva subito danni all’interno, la mattina dopo però l’uomo ha ritrovato la struttura completamente distrutta anche all’esterno.

“Speravamo fino a questa notte in un miglioramento, ma verso le due è successo l’inferno“, ha detto Luca.

L’uomo ha raccontato che neanche i pescatori ricordano mai un fenomeno del genere.

“È un evento molto particolare, mai successo. Viviamo sul mare, è una borgata di pescatori, ma anche loro erano basiti da questo tempo così strano”, ha aggiunto.

I danni al locale

Il proprietario del ristorante Andrew’s ha raccontato che è andato tutto distrutto, si sono salvate solo le teste di moro dentro le teche.

“Non esiste più nulla“, ha detto Luca. Nelle immagini si vedono assi di legno. Il proprietario ha spiegato che sono “i detriti che porta il mare”.

Inizialmente non si sono resi conto dei danni perché la luce è saltata. Il ciclone “ha devastato tutto, le verande, l’interno, tutta la struttura esterna, purtroppo dobbiamo rassegnarci“, è la triste constatazione del ristoratore che è già pronto a rimboccarsi le mani e a cercare “di risolvere il prima possibile”.

“L’importante è che non si sia fatto male nessuno, non ci sono feriti e questa è la cosa che più mi premeva”, ha concluso Luca.

L’allerta rossa in Sicilia

Intanto la Protezione Civile ha emesso un avviso di allerta rossa per Sicilia, Sardegna e Calabria, mentre i danni maggiori si sono già registrati sulle due isole.

Sono previsti ancora venti di burrasca oltre i 100 chilometri orari, forti piogge e mareggiate. In alcuni Comuni siciliani il mare ha invaso le strade, arrivando a lambire le abitazioni.

Secondo gli esperti, il ciclone Harry agirà sul Sud Italia per altre 24 o 48 ore. Dopodiché si sposterà verso Est, perdendo gradualmente potenza.