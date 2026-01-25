Ciclone Harry, l’assicurazione non rimborsa i danni alle attività: Assoutenti contro le polizze green

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il ciclone Harry si è abbattuto con piogge torrenziali, vento e onde anomale sul Sud Italia. Le coste di Sicilia, Calabria e Sardegna hanno subito danni ingenti a case, negozi, attività commerciali e infrastrutture. Interi territori sono stati devastati e, forse, non riceveranno alcun rimborso. L’assicurazione obbligatoria contro le catastrofi naturali, infatti, non copre i danni causati da mareggiate anomale.

I danni causati dal ciclone Harry

Per tre giorni su Calabria, Sicilia e Sardegna si sono abbattuti vento, pioggia e mareggiate ed è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nessuna vittima, per fortuna: il sistema di previsione e prevenzione coordinato dalla Protezione civile ha funzionato bene.

I danni, però, sono ingenti e dai primi accertamenti si stimano perdite complessive pari ad almeno due miliardi di euro.

A oltre un miliardo ammontano i danni in Sicilia, almeno mezzo miliardo in Sardegna e altrettanti in Calabria: devastati stabilimenti balneari, ristoranti e strutture ricettive.

Dall’assicurazione nessun rimborso

La Legge di Bilancio 2024 impose la sottoscrizione obbligatoria, per le attività commerciali, di una polizza assicurativa catastrofale.

La polizza è detta Cat Nat ed è diventata obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2025: l’hanno sottoscritta quasi tutte le attività colpite dal ciclone Harry.

La Cat Nat assicura contro i danni provocati da terremoti, frane, alluvioni e inondazioni, ma solo quelle provocate dalla fuoriuscita di acqua dal proprio alveo.

La polizza non comprende i danni causati da bombe d’acqua, né da mareggiate o maremoti. Così, gli imprenditori del Sud rischiano di non ricevere alcun rimborso per i danni subiti.

Assoutenti contro le polizze catastrofali

“Da un lato si impone un obbligo alle imprese, dall’altro si escludono dalla copertura proprio quegli eventi che oggi producono i danni più rilevanti, realizzando una contraddizione evidente” denuncia Assoutenti.

Il presidente Gabriele Melluso sottolinea ai microfoni ANSA il “paradosso evidente. Eventi che oggi vengono definiti ‘estremi’ ma che in realtà sono diventati ordinari, restano fuori dalla copertura assicurativa”.

L’associazione a difesa dei consumatori chiede “un tavolo di confronto tra governo, assicurazioni, associazioni dei consumatori e rappresentanze delle imprese”.

“Se le polizze obbligatorie servono solo a esentare il decisore pubblico dall’investire seriamente nelle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici, allora è meglio sospenderle o ripensarle radicalmente” conclude Melluso.