Ciclone in arrivo sull'Italia, maltempo nel Lazio e nelle regioni del Sud dalla Puglia alla Sicilia

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Un ciclone di origine atlantica è pronto a spazzar via il caldo anomalo e a portare il maltempo in Italia. Il vortice di bassa pressione in arrivo sul Mediterraneo occidentale dividerà il Paese in due: se al Nord non sono previsti grandi cambiamenti, a parte una nuvolosità diffusa, il maltempo metterà fine agli ultimi scampoli di estate al Sud e nelle Isole, anche con fenomeni particolarmente intensi.

Il ciclone in arrivo sull’Italia

Nonostante un inizio di settimana sereno, con temperature di 3-4 gradi oltre le medie stagionali che si sono inoltrate nella seconda decade del mese, il meteo è pronto a tornare nei binari autunnali.

La Dana Alice che sta imperversando sul Mare di Alboran, all’estremo Ovest del Mediterraneo, e sul settore orientale della Spagna, si spingerà anche verso l’Italia: anche se con intensità minore, la depressione in quota indentificata con l’acronimo (dallo spagnolo Depresión Aislada en Niveles Altos), coinvolgerà anche il Sud Italia e le Isole maggiori, ma risparmiando il settentrione.

ANSA

Gli allagamenti causati dalla Dana Alice in Catalogna

Le regioni interessate dal maltempo: dal Lazio in giù

Il ciclone investirà il Meridione con piogge e vento che porteranno in dote un calo delle temperature in diverse regioni, dal Lazio in giù.

La perturbazione è attesa in Sardegna già da martedì 14 ottobre, quando inizieranno a materializzarsi i primi fenomeni temporaleschi.

Nella giornata di mercoledì 15 ottobre, il ciclone si svilupperà al centro del Mar Tirreno, per arrivare a infuriare in gran parte del Sud Italia. Oltre alle precipitazioni diffuse sulla Sardegna orientale e sul Sud dell’Isola, si registreranno piogge intense sui litorali del basso Tirreno del Lazio, Campania e Calabria, fino a coinvolgere la quasi totalità della Sicilia: eventi particolarmente intesi sono previsti sul Palermitano, Ogliastra, Olbiese, Napoletano e Calabria tirrenica.

L’ondata di maltempo non risparmierà neanche la Basilicata, il Molise e la Puglia, con instabilità che si protrarrà almeno fino a giovedì. Per effetto del vortice si rinforzeranno i venti e i mari risulteranno molto mossi.

Le previsioni al Nord

L’Ottobrata potrà invece proseguire nel Nord Italia, dove, a parte qualche sporadico e lieve rovescio, si segnalerà una nuvolosità diffusa con temperature ancora sostenute.

Foschie o qualche banco di nebbia potrà fare la sua comparsa nella pianura padana, ma intervallati da ampie schiarite.