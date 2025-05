Ciclone Ines devasta la Sicilia, scuole chiuse in Calabria venerdì 16 maggio: allerta meteo in 11 regioni

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Il ciclone Ines ha colpito la Sicilia e ora l’allerta meteo si sposta in Calabria. Come previsto, l’isola è stata colpita da piogge intense, vento e temperature in calo. Diverse scuole della Sicilia sud-orientale sono rimaste chiuse. Il vortice di maltempo si sta spostando man mano verso la Calabria.

Il ciclone Ines si abbatte sulla Sicilia

Nella giornata di oggi, giovedì 15 maggio, il ciclone Ines proveniente da sud ha colpito la Sicilia. Nella maggior parte delle province dell’isola sono stati registrati disagi a causa delle forti piogge e del vento.

Inoltre, le temperature hanno registrato un brusco calo. Diversi allagamenti hanno provocato disagi per la viabilità in numerose zone, richiedendo l’intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile.

Piogge e allagamenti tra Palermo e Trapani

Il ciclone Ines ha portato forti piogge in particolare tra Palermo e Trapani, dove in poche ore sono caduti circa 60 millimetri di pioggia. La situazione è particolarmente delicata a Termini Imerese, Bagheria, Altavilla Milicia, San Nicola L’Arena e Trabia, dove diverse strade sono diventate praticamente dei fiumi.

A Trabia un automobilista è rimasto bloccato in un sottopassaggio ed è stato salvato dai carabinieri. Anche a Partinico, Borgetto e Gangi il ciclone Ines ha provocato allagamenti e danni, con un albero che si è abbattuto su un’auto parcheggiata. A Palermo sono stati segnalati automobilisti rimasti bloccati a Partanna Mondello e in via Ugo La Malfa, disagi anche nel centro storico.

Via Imera è stata chiusa al traffico mentre, in via Colonna Rotta, l’acqua ha invaso scantinati e case al piano terra. Problemi a causa del meteo anche sull’isola di Stromboli, dove la frazione di Ginostra è rimasta senza elettricità.

Domani il ciclone Ines colpirà la Calabria

Nelle prossime ore, e in particolare nella giornata di domani, il ciclone Ines dovrebbe spostarsi sulla Calabria. Il Comune di Catanzaro ha recepito l’allerta meteo e ha chiuso le scuole nella giornata di venerdì 16 maggio, invitando i cittadini a limitare gli spostamenti. Anche nel territorio di Lamezia Terme è stato deciso, in via precauzionale, di chiudere le scuole.

Allerta meteo in 11 regioni: ecco quali

L’allerta meteo di domani, venerdì 16 maggio, interesserà 11 regioni italiane. La situazione più preoccupante riguarda la Calabria, dove è stata diramata un’allerta arancione (per rischio idraulico, temporali e idrogeologico) che riguarda il versante jonico.

Le regioni interessate dall’allerta meteo gialla sono: Sicilia, Puglia, Basilicata, Campania, Molise e Abruzzo. Allerta gialla anche nel Lazio meridionale, sulla costa delle Marche e dell’Emilia-Romagna e nelle pianure della Lombardia. Circa due mesi fa una forte ondata di maltempo aveva colpito la Toscana provocando danni e allagamenti.