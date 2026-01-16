Ciclone Mediterraneo, poi arriva il freddo siberiano in Europa ma l'Italia potrebbe essere risparmiata

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

L’Italia finisce nuovamente nella morsa del maltempo. Le ultime previsioni meteo segnalano l’arrivo di un ciclone mediterraneo all’inizio della prossima settimana. Il fenomeno porterà piogge e venti forti e possibili mareggiate al Sud e sulle Isole. Ma non è finita: subito dopo da Est potrebbe giungere un’ondata di freddo siberiano che farà abbassare anche di molto le temperature.

Cos’è il ciclone mediterraneo, dove e quando è previsto il suo arrivo

Impossibilitata a transitare verso Est, un’ampia area di bassa pressione proveniente dalla Spagna si riverserà nel Mediterraneo meridionale, coinvolgendo le Regioni italiane del Mezzogiorno.

Una volta in ambiente marino, questo fronte meteorologico acquisirà un’energia tale da dare vita a un autentico ciclone mediterraneo.

Da lunedì avremo dunque un’ondata di maltempo in particolare su Sicilia, Calabria e Sardegna. Sono previste piogge anche molto abbondanti e non si escludono venti burrascosi e mareggiate sulle coste.

In Sardegna l’impatto maggiore avverrà sul fronte tirrenico e sul settore meridionale dell’isola, mentre per la Sicilia il ciclone colpirà soprattutto a sud e a est.

Maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna

Mentre il Centro-Nord e la dorsale adriatica dovrebbero mantenere condizioni meteo stabili, martedì il maltempo si intensificherà anche in Calabria, oltre che sulle Isole maggiori.

Sulle coste ioniche di Sicilia e Calabria, come pure nella Sardegna tirrenica, sono previsti nubifragi e potenziali criticità idrogeologiche, con accumuli di pioggia anche superiori ai 150 millimetri.

In ambienti montani sono previste nevicate, anche sull’Aspromonte e nella Sila. Sull’Etna in particolare potrebbe accumularsi oltre un metro di neve.

Gli esperti non escludono che a metà della prossima settimana il maltempo non possa spostarsi anche verso il Centro e il resto d’Italia.

Ondata di freddo siberiano a fine mese, cosa ci aspetta

Dopo il ciclone afro-mediterraneo e il precedente passaggio della Tempesta Goretti, l’Italia farà esperienza di un’ulteriore ondata di maltempo. Stavolta proveniente da Nord-Est.

Secondo il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine (Ecwf), a fine gennaio una raffica di freddo siberiano investirà l’Europa.

Il tutto provocato da un fenomeno abbastanza raro: una particolare configurazione atmosferica “sposterà” i venti che fanno da “barriera” a Est e permetterà all’aria fredda di giungere fino a noi.

Il maggiore calo delle temperature si registrerà nell’Europa orientale. Il 24 gennaio, ad esempio, in Estonia e Lettonia i termometri segneranno -13 gradi, ben 9 al di sotto della norma.

In Polonia le temperature potrebbero invece calare fino a -10 °C e in Germania a -3 °C. Un’ondata di gelo che il nostro continente non assaggiava da svariati anni.

Da inizio anno, la “congiuntura artica” ha fatto scendere le temperature anche di 12-15 gradi al di sotto delle soglie usuali.

Anche l’Italia dovrebbe essere coinvolta da questo flusso dalla Siberia, anche se “smorzato” rispetto agli altri Paesi europei. Al momento non è chiaro quanto a Ovest il fenomeno possa spingersi.

È possibile infatti che i venti occidentali di provenienza atlantica blocchino la raffica siberiana ai Paesi europei sudorientali.