Ciclone mediterraneo sull'Italia, maltempo su Calabria e Sicilia ma a rischio ci sono anche altre 6 regioni

In arrivo nei prossimi giorni un ciclone mediterraneo che porterà aria fredda e maltempo nel sud Italia. Quindi, particolarmente colpite le regioni meridionali. Le precipitazioni più intense sono attese in Sicilia e in Calabria. Probabilità che piova anche in Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e basso Abruzzo. Prevista instabilità anche nel resto dello Stivale.

Ciclone mediterraneo, Italia colpita dal maltempo nelle prossime ore

Nelle giornate tra giovedì e venerdì, secondo le previsioni ci sarà un notevole peggioramento climatico. Temperature in calo, simili a quelle autunnali.

A destare preoccupazioni sono però le piogge che dovrebbero colpire il sud Italia. Dunque nelle prossime ore niente caldo, niente bel tempo e niente alta pressione, come riferisce MeteoLive.it.

Fonte foto: ANSA

Sul basso Mediterraneo arriverà un ciclone profondo. La traiettoria definitiva del fenomeno atmosferico è ancora in corso di analisi.

Secondo le valutazioni degli esperti, è molto probabile che possa transitare prima nel canale di Sardegna e poi in quello di Sicilia.

Si tratta di uno scenario alquanto insidioso, che solitamente vede Sicilia e Calabria sferzate da forti e persistenti precipitazioni, piuttosto insolite nel pieno di maggio.

Quanto pioggia è prevista in meno di 48 ore

Il modello europeo ECMWF prevede che l’estremo sud avrà a che fare con piogge abbondanti tra giovedì e venerdì. In particolare, in poco meno di 48 ore, potrebbero cadere oltre 100 mm di acqua. Lo zone più a rischio sono la Sicilia meridionale, la Sicilia orientale e la Calabria ionica.

Le piogge più intense sono attese sulle aree montuose, a causa del temibile fenomeno dello STAU, vale a dire l’accrescimento verticale delle nubi. Una situazione che si forma in corrispondenza di ostacoli come i monti. A innescarla è il sollevamento forzato dell’umidità.

Previsioni, le regioni e le aree più colpite

Naturalmente più le nubi sono grandi, più le precipitazioni sono abbondanti e in grado di degenerare in breve tempo in alluvioni lampo. Catanese, siracusano, ragusano, agrigentino, reggino, messinese ionico, catanzarese sono tra le aree più a rischio.

Non è escluse che piogge consistenti potrebbero bagnare anche Sardegna, Campania, Basilicata, Puglia, Molise, Abruzzo e basso Abruzzo.

Prevista instabilità anche nel resto d’Italia. Il maltempo sarà legato a infiltrazioni fredde in alta quota provenienti dall’est Europa.