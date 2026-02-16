Ciclone Oriana sull'Italia, pioggia e grandine insieme a raffiche di vento e neve: ancora maltempo al Sud

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Dopo giorni già segnati dagli effetti del ciclone Oriana, che ha lasciato dietro di sé allagamenti, frane e numerosi disagi soprattutto al Sud e sulle isole maggiori, ecco che la settimana di Carnevale si apre con una nuova fase di maltempo. Un impulso nord-atlantico scivolerà rapidamente sull’Italia a inizio settimana, alimentando un vortice di bassa pressione. Il passaggio perturbato sarà accompagnato da rovesci e temporali, localmente anche intensi e con grandine, in particolare sull’Adriatico centro-settentrionale e sul basso Tirreno.

Il ciclone Oriana

Il ciclone Oriana si sposta a passo lento verso i Balcani. In questo momento la perturbazione è divisa tra due minimi barici: il principale si trova sul basso Adriatico, mentre il secondario è posizionato sul basso Tirreno.

Così evidenziano gli esperti di 3BMeteo.

Il meteo della settimana di Carnevale

Dopo la sfuriata tra lunedì 16 e martedì 17 febbraio, la pressione atmosferica tenderà temporaneamente ad aumentare, garantendo una pausa soleggiata.

Tra giovedì 19 e venerdì 20 febbraio è atteso un nuovo peggioramento del maltempo, con il possibile transito di un altro ciclone.

Ci si aspetta piogge diffuse, vento forte e neve in montagna fino a bassa quota caratterizzeranno una nuova fase instabile, mentre i modelli lasciano intravedere condizioni più benevole per il weekend, con una possibile rimonta anticiclonica in grado di garantire qualche giornata di tempo più stabile.

Il meteo della settimana in dettaglio

Per lunedì 16 febbraio si prevede neve abbondante sulle Alpi di confine. Instabilità è annunciata dal pomeriggio su Emilia-Romagna, Centro e Sud con rovesci, temporali e possibili grandinate. E ancora temperature in calo, venti forti da Ovest/Maestrale e mari agitati.

Martedì 17 avremo ancora neve sui confini alpini, sereno altrove al Nord e Centro. Residui temporali al Sud (Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) in attenuazione. Forti venti di Maestrale e mareggiate.

Mercoledì 18 sono annunciate nubi in aumento sul versante tirrenico con piogge sparse tra Toscana, Lazio e Campania. Poco nuvoloso altrove. Temperature in lieve ripresa e venti in calo.

Giovedì 19 è previsto un nuovo ciclone, che porterà maltempo diffuso al Centro-Nord in estensione al Sud. Piogge intense e neve abbondante sulle Alpi, possibile fino in collina tra Piemonte e Lombardia. Venti forti ciclonici.

Venerdì 20 il meteo migliora al Nord e gradualmente anche al Centro. Ma si prevede ancora maltempo al Sud con piogge e temporali e neve in calo. Temperature in diminuzione, venti forti settentrionali e mari agitati.

Per il weekend (sabato 21 e domenica 22) si attendono condizioni stabili e soleggiate da Nord a Sud con temperature in ripresa entro domenica.