Ciclosporiasi, due morti in Michigan per il focolaio legato alla lattuga contaminata: oltre 11 mila casi

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Sono due i morti in Michigan a causa della ciclosporiasi, una malattia intestinale provocata dal parassita Cyclospora cayetanensis. Si tratta dei primi decessi negli Stati Uniti collegati all’attuale focolaio, uno dei più estesi registrati negli ultimi anni per una malattia trasmessa dagli alimenti.

Ciclosporiasi, il focolaio in Michigan

A comunicare il dato sui decessi è stato il Dipartimento della Salute e dei Servizi Umani del Michigan, che ha spiegato come entrambe le vittime avevano condizioni di salute preesistenti che potrebbero essere state aggravate dall’infezione. Le autorità non hanno fornito ulteriori dettagli.

Il Michigan è lo Stato Usa più colpito dall’ondata di infezioni da Cyclospora. Secondo gli ultimi dati sanitari, sono 11.234 i casi collegati al focolaio. Le persone ricoverate sono almeno 193.

La contea di Wayne, dove si trova la città di Detroit, è quella con il maggior numero di contagi: 1.379 casi. Tra le fasce d’età più colpite in Michigan ci sono gli adulti tra i 30 e i 39 anni, con 2.216 infezioni registrate.

Indagine sulla lattuga contaminata proveniente dal Messico

La Food and Drug Administration ha collegato il focolaio alla lattuga iceberg proveniente da alcuni stabilimenti messicani. Il prodotto contaminato è stato successivamente ritirato dal mercato.

Altre infezioni sono state associate a prodotti venduti in una nota catena di ristoranti. Le autorità stanno ancora cercando eventuali altre fonti di contaminazione.

Cos’è la ciclosporiasi

Il sito dell’UK Health Security Agency fa il punto sul parassita Cyclospora, un parassita microscopico che causa una malattia chiamata ciclosporiasi.

Il parassita prospera nei Paesi tropicali e subtropicali, tra cui alcune zone dell’America Centrale e Meridionale, dell’Asia meridionale e sudorientale, del Medio Oriente e dell’Africa.

Il parassita si diffonde attraverso cibo o acqua contaminati da feci umane infette. È più comunemente associato a prodotti freschi, in particolare frutta e insalata, fra le altre cose. La Cyclospora non si trasmette da persona a persona.

I sintomi

I sintomi compaiono in genere circa una settimana dopo aver mangiato o bevuto qualcosa di contaminato.

Possono includere diarrea, crampi addominali, gonfiore, flatulenza, nausea, febbre, stanchezza, dolori muscolari, perdita di appetito e perdita di peso.

Per la maggior parte delle persone sane la malattia si risolve spontaneamente entro pochi giorni.

Ma le persone con un sistema immunitario indebolito rischiano di contrarre una forma particolarmente grave. La diagnosi viene confermata tramite un esame delle feci. Gli antibiotici – da assumere sotto stretto controllo medico – possono essere prescritti nei casi gravi o persistenti.