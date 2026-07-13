Ciclosporiasi negli Usa, diarrea tra i sintomi dell'epidemia causata da un parassita: fari su frutta e verdura

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Gli Usa sono alle prese con un’epidemia di ciclosporiasi, un’infezione intestinale provocata da un parassita caratterizzata da attacchi forti e improvvisi di diarrea. Migliaia i casi segnalati. Bassetti ha spiegato che per prevenire l’infezione “bisogna lavare accuratamente i prodotti sotto acqua corrente e strofinare quelli a buccia più dura”.

I numeri ufficiali dell’epidemia di ciclosporiasi negli Usa

Il CDC (Centers for Disease Control and Prevention) ha diffuso una nota ufficiale sull’epidemia di ciclosporiasi che sta coinvolgendo gli Stati Uniti d’America.

Dalla data del 1° maggio 2026 fino al 9 luglio, il CDC ha ricevuto segnalazioni di “843 casi confermati di ciclosporiasi di origine nazionale“, anche se il Centro ha riferito di essere a conoscenza di “oltre 1.500 casi che richiedono ulteriori analisi” per confermare che la malattia sia stata contratta a livello nazionale.

Gli Stati che hanno segnalato casi di ciclosporiasi negli Usa sono 31.

A causa dell’epidemia non si è registrato alcun decesso, ma 86 persone sono state sottoposte a ricovero in ospedale.

I dati ufficiali del Michigan, aggiornati al 10 luglio, contano 1.562 casi nel solo Michigan stesso.

Cos’è la ciclosporiasi, cause, sintomi e prevenzione

Il CDC ha chiarito che la ciclosporiasi è una malattia intestinale causata dal parassita microscopico Cyclospora cayetanensis, noto anche come Cyclospora. L’infezione, che in genere non è pericolosa per la vita, “si contrae consumando cibo o acqua contaminati dal parassita”.

Il parassita infetta l’intestino tenue e, solitamente, causa “diarrea acquosa con evacuazioni frequenti e talvolta esplosive“.

Se non viene trattata, la malattia può durare da pochi giorni fino a oltre un mese. Possono verificarsi ricadute.

Il periodo che intercorre tra il contagio e l’apparizione dei sintomi è “in genere di circa una settimana”, ma “può oscillare da 2 giorni a 2 settimane (o oltre)”.

Negli Usa, i focolai di ciclosporiasi sono stati “collegati a diversi tipi di prodotti ortofrutticoli freschi“. Per prevenire l’infezione da Cyclospora, il CDC consiglia di:

evitare di consumare cibi o acqua che potrebbero essere contaminati da feci;

attenersi alle raccomandazioni sulla sicurezza alimentare per una preparazione e una conservazione sicure degli alimenti.

Il commento di Bassetti sull’epidemia di ciclosporiasi negli Usa

L’infettivologo Matteo Bassetti ha commentato l’epidemia di ciclosporiasi negli Usa sui social, sottolineando che “è preoccupante notare che nessuno dei pazienti colpiti ha riferito di aver viaggiato all’estero prima di ammalarsi” e che “ciò indica che la contaminazione proviene direttamente da fonti alimentari presenti negli Stati Uniti”.

“Sebbene frutta e verdura fresche rimangono parte essenziale di una dieta sana”, ha aggiunto Bassetti, “bisogna lavare accuratamente i prodotti sotto acqua corrente e strofinare quelli a buccia più dura, come meloni e cetrioli, per prevenire l’infezione”.

L’infettivologo italiano se l’è presa poi con il Segretario alla Salute degli Stati Uniti d’America Robert Kennedy Jr: “Tra i tanti errori commessi da Robert Kennedy Jr, l’ultimo è l’aver sciolto la Divisione CDC che si occupava delle malattie parassitarie. Dopo questa decisione geniale, un parassita sta causando enormi problemi di diarrea in tutti gli Stati Uniti”.