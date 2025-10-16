Cimici asiatiche in Italia, non sono rischiose per l'uomo o per gli animali ma causano milioni di danni

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Le cimici asiatiche sono tornate a causare gravi danni in Italia, colpendo le coltivazioni di mais oltre che i peri. In Emilia-Romagna le perdite variano dal 10 % al 60 % (e oltre nei frutteti biologici). Le restrizioni sugli insetticidi e la difficoltà di trovare soluzioni efficaci aggravano la situazione.

Allarme cimici asiatiche in Italia

Quando la situazione sembrava essere tornata sotto controllo, le cimici asiatiche sono tornate a colpire in Italia con effetti ancora più ampi. Il temibile insetto, dopo aver infestato i peri, ha iniziato a intaccare anche le coltivazioni di mais, fino a questo momento relativamente risparmiate.

Il monito giunge da Cia-Agricoltori Italiani. Stefano Calderoni, presidente di Cia Ferrara, ha spiegato come la presenza dell’insetto metta a rischio la sostenibilità dell’agricoltura proprio in un momento in cui il sistema produttivo è già indebolito dai cambiamenti climatici e dalle pressioni di mercato che limitano gli investimenti.

ANSA

Una cimice asiatica

I prodotti a rischio

Il caso delle pere Abate è emblematico della situazione. Le aziende agricole del Ferrarese hanno segnalato una notevole presenza della cimice asiatica, con danni che variano molto in funzione delle tecniche di difesa utilizzate, come l’installazione di reti anti-cimice.

Per la varietà William Bianca si registrano cali produttivi fino al 40 %, mentre per Carmen, Santa Maria e Conference i danni sono stati attorno al 10 %. Le alte temperature di giugno, che hanno stressato piante e frutti durante la maturazione, hanno aggravato gli effetti dell’attacco dell’insetto.

Le perdite attribuite alla cimice variano dalla percentuale quasi nulla fino a superare il 50-60 %, specie nei frutteti biologici dove i mezzi di difesa sono più limitati.

La polemica sugli insetticidi

Il peggioramento della situazione è legato in parte alle restrizioni sull’uso dell’acetamiprid, insetticida selettivo inizialmente efficace, oggi meno a causa dei limiti imposti per il suo utilizzo.

Calderoni denuncia che la vicenda della cimice è solo uno dei casi in cui problemi ritenuti risolti si ripresentano. “Da un lato non si investe abbastanza sulla ricerca scientifica in campo agronomico e dall’altro si continuano a dare soluzioni costose ed inefficaci” ha osservato.

“La sostenibilità deve essere anche economica e sociale. Credo che ogni agricoltore che si alza al mattino, con uno sconfinato amore per il proprio lavoro ma che non può essere infinito, si chieda se ci sono ancora le condizioni per fare agricoltura. Credo che debbano essere le istituzioni, soprattutto quelle di Bruxelles che spesso calano le decisioni dall’alto, a dargli questa risposta che è fondante per la tenuta agricola del nostro territorio e del nostro Paese”.

L’onorevole Annalisa Arletti (FdI) ha presentato un’interrogazione parlamentare, ricordando che la cimice asiatica attacca oltre 100 specie vegetali — in particolare le rosacee (melo, pero, pesco) e le erbacee (mais, soia) — e ultimamente persino i vitigni.

Cos’è la cimice asiatica e perché è una minaccia

La cimice asiatica (Halyomorpha halys) è un insetto parassita originario dell’Asia orientale (Cina, Giappone, Corea e Taiwan) introdotto in Europa e in Italia tramite traffico commerciale e movimentazione di merci.

A differenza della comune cimice verde europea, questa specie possiede una livrea marrone-marmorizzata, antenne con bande bianche e nere, e un margine dell’addome con bande alternate chiare e scure. È un insetto che può compiere più generazioni l’anno, altamente polifaga e molto mobile.

Le ragioni della sua pericolosità derivano dalla capacità di attaccare numerose colture, provocando necrosi dei tessuti vegetali tramite il suo apparato pungente-succhiante, che rende i frutti deformi o inutilizzabili.

In Italia è stata rilevata per la prima volta nel 2012 nella provincia di Modena e da allora si è rapidamente diffusa sul territorio. La carenza di antagonisti naturali nel nuovo habitat e il suo elevato potenziale riproduttivo la rendono un insetto invasore difficile da controllare.