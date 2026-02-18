Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un terreno di 1000 metri quadri è stato sequestrato dai militari del Nucleo Carabinieri Forestale nel Comune di San Lucido (Cosenza) per gestione non autorizzata di rifiuti. L’area, situata in località Deuda sulla SS18 e di proprietà di un residente, è stata trovata in stato di abbandono con 33 veicoli fuori uso e privi di bonifica, contenenti materiali pericolosi.

Il sequestro e la scoperta dei veicoli abbandonati

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri il controllo è avvenuto nei giorni scorsi nel territorio comunale di San Lucido, in provincia di Cosenza. I militari del Nucleo Forestale hanno effettuato un sopralluogo in un terreno privato in località Deuda, lungo la SS18, dove hanno individuato un vero e proprio “cimitero” di auto.

In totale sono state rinvenute 33 autovetture fuori uso, molte delle quali erano ormai ricoperte dalla vegetazione spontanea, tanto da rendere difficile la loro identificazione.

Condizioni ambientali e rischi per il suolo

L’area, estesa per 1000 metri quadri, è risultata priva di qualsiasi sistema di protezione ambientale. Nessun veicolo era stato sottoposto a bonifica: all’interno delle auto sono stati trovati ancora componenti e materiali classificati come pericolosi, tra cui olii e altri liquidi potenzialmente inquinanti.

Inoltre il terreno non disponeva di una superficie impermeabilizzata né di sistemi per il convogliamento delle acque meteoriche, aumentando così il rischio di infiltrazione di sostanze nocive nel suolo e di contaminazione delle acque piovane.

Le indagini e il provvedimento della Procura

La situazione riscontrata ha portato i Carabinieri Forestali a procedere con il sequestro preventivo dell’intera area, come disposto dalla Procura della Repubblica di Paola.

Il proprietario del terreno è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto responsabile dell’abbandono dei veicoli e della mancata adozione di misure idonee alla tutela ambientale.

Implicazioni ambientali e legali

La presenza di 33 veicoli abbandonati e non bonificati rappresenta un serio pericolo per l’ambiente, soprattutto in assenza di sistemi di contenimento dei liquidi pericolosi.

Il rischio di contaminazione del suolo e delle acque è stato considerato elevato dagli inquirenti, che hanno sottolineato la necessità di interventi urgenti per la messa in sicurezza dell’area. Il sequestro del terreno e il deferimento del responsabile rappresentano un passo importante nella lotta contro l’abbandono di rifiuti e la tutela delle matrici ambientali.

