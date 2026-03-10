Cinecittà riceve la Guardia di Finanza, caccia ai documenti per l'inchiesta sui finanziamenti pubblici ai film

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Nuovo blitz a Cinecittà degli uomini della Guardia di Finanza: nella mattina di martedì 10 marzo, negli uffici del complesso di studi cinematografici e televisivi di Roma le Fiamme Gialle avrebbero acquisito la documentazione relativa ai bilanci 2022 e 2023. Un’azione che si inserisce nell’ambito del filone di indagine risalente al periodo 2022/23 e che mira a fare luce sui finanziamenti pubblici ai film.

Cinecittà, Guardia di Finanza in azione per fare chiarezza sui finanziamenti pubblici

“Questa mattina nell’ambito del filone di indagine risalente al periodo 2022/23 la Guardia di Finanza si è presentata presso la nostra sede per acquisire documentazione necessaria agli accertamenti. Cinecittà ha come sempre garantito la massima, piena e utile collaborazione”. Lo rende noto la stessa Cinecittà in una nota, come riportato dall’ANSA.

Il quotidiano Domani scrive che la Gdf sta acquisendo ulteriore documentazione relativa alla produzione di alcuni film. In particolare quelli targati The Apartment, società controllata di Fremantle.

Le indagini si starebbero concentrando sui finanziamenti concessi a Queer diretto da Luca Guadagnino (2024) e alla serie M – Il figlio del secolo, adattamento del best seller di Antonio Scurati, diretto da Joe Wright (2025).

La serie con Luca Marinelli aveva ottenuto circa 13 milioni di crediti d’imposta, “Queer” ne aveva invece ricevuti 18.

Il blitz in autunno

Già nell’autunno scorso le Fiamme Gialle erano piombate negli stessi uffici per entrare in possesso della documentazione relativa ai finanziamenti pubblici di alcuni film.

In particolare, sotto la lente erano finite le opere Siccità, L’immensità e Finalmente l’alba di Paolo Virzì, Emanuele Crialese e Saverio Costanzo.

Gli investigatori avevano chiesto di fornire una serie di atti riguardanti il tax credit, cioè la procedura che permette alle produzioni cinematografiche di recuperare parte delle spese sostenute.

Il Movimento 5 Stelle attacca il governo

“La visita della Guardia di Finanza negli uffici di Cinecittà è un dato preoccupante ma non sorprendente”, scrive in una nota il deputato pentastellato Gaetano Amato.

“Sono mesi – ha aggiunto il parlamentare – che come Movimento 5 Stelle denunciamo tutte le ombre attorno all’amministrazione e alla gestione di quello che è un patrimonio del cinema e della cultura italiana, sempre più in declino da quando a gestirlo ci sono gli amici di Giorgia Meloni”.

“Chiediamo ad Alessandro Giuli di venire in commissione a riferire con urgenza su quanto sta accadendo”, ha concluso Amato.