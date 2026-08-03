Cinema King evacuato a Palermo durante la proiezione di Spiderman, usato spray al peperoncino: "Gente tossiva"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Momenti di paura all’interno di un cinema a Palermo durante la proiezione dell’ultimo film di Spiderman. Il cinema King è stato evacuato dopo che diversi spettatori hanno iniziato a tossire e a sentirsi male per qualcosa nell’aria. Non risultano persone rimaste ferite o intossicate. In corso gli accertamenti per chiarire cosa sia successo, l’ipotesi prevalente è che qualcuno abbia usato uno spray urticante al peperoncino.

Cinema King evacuato a Palermo

L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 2 agosto, a Palermo, al cinema King di via Ausonia.

L’edificio è stato evacuato a causa di una sostanza irritante che ha invaso la sala, rendendo l’aria irrespirabile.

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Secondo quanto riporta Palermo Today, mentre era in corso la proiezione dell’ultimo film di Spiderman diversi spettatori hanno iniziato a tossire e a sentirsi male.

Scattato l’allarme, i gestori hanno fatto uscire tutti dal cinema e chiamato i soccorsi.

Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.

“Nell’aria c’era qualcosa di urticante”

“Nell’aria c’era qualcosa di urticante e con il sistema di areazione si è propagato in tutta la sala”, racconta uno degli spettatori a Palermo Today.

“Per fortuna ce ne siamo accorti per tempo”, aggiunge.

Da quanto emerso, non risultano esserci feriti o persone rimaste intossicate.

Forse usato spray al peperoncino

In corso le indagini per chiarire cosa siano successo. I vigili del fuoco con i tecnici Nbcr hanno effettuato accertamenti nel cinema per cercare di individuare quale sostanza sia stata usata.

L’ipotesi prevalente è che qualcuno abbia spruzzato nella sala dello spray urticante al peperoncino.