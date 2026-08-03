Cinema King evacuato a Palermo durante la proiezione di Spiderman, usato spray al peperoncino: "Gente tossiva"
Il cinema King a Palermo è stato evacuato per una sostanza irritante che si era diffusa nella sala
Momenti di paura all’interno di un cinema a Palermo durante la proiezione dell’ultimo film di Spiderman. Il cinema King è stato evacuato dopo che diversi spettatori hanno iniziato a tossire e a sentirsi male per qualcosa nell’aria. Non risultano persone rimaste ferite o intossicate. In corso gli accertamenti per chiarire cosa sia successo, l’ipotesi prevalente è che qualcuno abbia usato uno spray urticante al peperoncino.
- Cinema King evacuato a Palermo
- "Nell'aria c'era qualcosa di urticante"
- Forse usato spray al peperoncino
Cinema King evacuato a Palermo
L’episodio è avvenuto nella serata di ieri, domenica 2 agosto, a Palermo, al cinema King di via Ausonia.
L’edificio è stato evacuato a causa di una sostanza irritante che ha invaso la sala, rendendo l’aria irrespirabile.
Secondo quanto riporta Palermo Today, mentre era in corso la proiezione dell’ultimo film di Spiderman diversi spettatori hanno iniziato a tossire e a sentirsi male.
Scattato l’allarme, i gestori hanno fatto uscire tutti dal cinema e chiamato i soccorsi.
Sul posto sono quindi intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e i sanitari del 118.
“Nell’aria c’era qualcosa di urticante”
“Nell’aria c’era qualcosa di urticante e con il sistema di areazione si è propagato in tutta la sala”, racconta uno degli spettatori a Palermo Today.
“Per fortuna ce ne siamo accorti per tempo”, aggiunge.
Da quanto emerso, non risultano esserci feriti o persone rimaste intossicate.
Forse usato spray al peperoncino
In corso le indagini per chiarire cosa siano successo. I vigili del fuoco con i tecnici Nbcr hanno effettuato accertamenti nel cinema per cercare di individuare quale sostanza sia stata usata.
L’ipotesi prevalente è che qualcuno abbia spruzzato nella sala dello spray urticante al peperoncino.