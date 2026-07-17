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È di due arresti il bilancio di un’operazione condotta questa mattina dalle forze dell’ordine a Cinisello Balsamo, dove due cittadini italiani sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. I provvedimenti sono stati eseguiti dalla Polizia di Stato e dall’Arma dei Carabinieri, su disposizione della Procura della Repubblica di Monza, con l’accusa di tentato omicidio, rapina pluriaggravata, ricettazione e porto illegale di armi da fuoco.

Operazione congiunta di Polizia e Carabinieri

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione ha visto la collaborazione tra la Sezione reati contro la persona della Squadra Mobile milanese, il Commissariato di Cinisello Balsamo e la Compagnia Carabinieri di Sesto San Giovanni. Gli agenti hanno eseguito una serie di perquisizioni nel quartiere Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo, zona ritenuta centrale nello sviluppo delle vicende oggetto d’indagine. L’attività si è svolta sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Monza, che ha diretto le indagini fin dalle prime fasi.

L’episodio scatenante: il ferimento del 15 maggio 2026

L’indagine ha preso avvio da un grave fatto di tentato omicidio avvenuto nel pomeriggio del 15 maggio 2026. In quell’occasione, un cittadino italiano di 50 anni è stato colpito a una gamba da un colpo d’arma da fuoco mentre si trovava nella propria camera da letto, all’interno di un’abitazione del quartiere Sant’Eusebio di Cinisello Balsamo. L’uomo, ferito gravemente, è stato soccorso e trasportato d’urgenza in ospedale, dove è stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Le indagini: ricostruzione della dinamica e identificazione dei sospetti

Le forze dell’ordine hanno avviato immediatamente una complessa attività investigativa, articolata sia in servizi di osservazione sul territorio sia in approfondimenti tecnici. La comparazione dei dati raccolti ha permesso di ricostruire la dinamica dell’agguato e di individuare il presunto autore dell’azione armata, che avrebbe utilizzato un fucile a canne mozze di produzione artigianale. Gli investigatori sono riusciti a seguire gli spostamenti dell’indagato nelle fasi precedenti e successive al ferimento, raccogliendo elementi utili per l’identificazione.

Rapine a mano armata tra Milano e Monza e Brianza

Nel corso delle indagini, sono emersi ulteriori gravi indizi a carico dei due arrestati, relativi a una serie di rapine a mano armata commesse tra la fine di maggio e l’inizio di giugno 2026 nelle province di Milano e Monza e Brianza. In particolare, il 36enne sarebbe gravemente indiziato di due rapine avvenute il 29 maggio 2026 presso gli uffici postali di Cusano Milanino e Cinisello Balsamo. In entrambe le occasioni, l’autore avrebbe agito con il volto coperto e armato di fucile a canne mozze, minacciando i dipendenti e impossessandosi del denaro custodito nelle casse, per poi fuggire a bordo di un motociclo.

Altre rapine nei supermercati e uso di auto rubata

I due indagati sono inoltre sospettati di aver agito insieme in due rapine il 3 giugno 2026 presso supermercati a Paderno Dugnano (MI) e Muggiò (MB). Anche in queste circostanze, i malviventi avrebbero utilizzato un fucile a canne mozze per minacciare il personale e si sarebbero impossessati del denaro presente nelle casse. Per compiere i colpi e garantirsi la fuga, avrebbero usato un’autovettura risultata provento di furto, poi abbandonata nel territorio di Cinisello Balsamo.

Indagini ancora in corso

Il procedimento si trova attualmente nella fase delle indagini preliminari. Le responsabilità dei due indagati dovranno essere accertate nel corso del successivo giudizio, come previsto dalla legge. Le forze dell’ordine sottolineano che le indagini proseguiranno per chiarire ogni aspetto delle vicende e per verificare eventuali ulteriori responsabilità.