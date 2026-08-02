Sei morti sulla Terni - Rieti per un incidente: scontro fatale tra camper e autobus, almeno 30 feriti

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Tragico incidente stradale nel pomeriggio del 2 agosto lungo la strada statale 79 Bis Ternana, l’arteria a scorrimento veloce che collega le città di Rieti e Terni. Il drammatico sinistro si è verificato nel territorio comunale di Colli sul Velino, a pochissima distanza dal confine tra Lazio e Umbria. Nello scontro sono rimasti coinvolti un pullman di linea, un camper e due autovetture. Il bilancio è di 6 morti e 30 feriti, alcuni gravi.

Morti sulla Terni – Rieti per un incidente

Secondo le prime ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine giunte sul posto e riportate da ANSA, l’incidente avrebbe avuto origine da un violentissimo scontro frontale avvenuto all’altezza del chilometro 16+800.

L’impatto principale si è verificato tra il camper, che viaggiava in direzione Terni e il pullman che procedeva nella corsia opposta verso Rieti.

A causa del forte urto, le due autovetture che sopraggiungevano a poca distanza non sono riuscite ad arrestare la corsa in tempo, rimanendo coinvolte in un tamponamento a catena.

Le vittime confermate si trovavano a bordo del camper e delle vetture, mentre i passeggeri del bus sono stati fatti evacuare d’urgenza.

Perché il lavoro dei vigili del fuoco è stato difficile

La macchina dei soccorsi si è attivata immediatamente inviando sul luogo del sinistro diverse ambulanze del 118, squadre dei Vigili del Fuoco da Rieti e Terni, pattuglie della Polizia Stradale e dei Carabinieri, oltre al personale specializzato dell’Anas.

Data la gravità della situazione e la presenza di feriti in condizioni critiche, sono nate diverse eliambulanze per permettere il trasporto tempestivo nei pronto soccorso degli ospedali di riferimento di Umbria e Lazio.

I pompieri hanno dovuto lavorare a lungo con divaricatori idraulici per estrarre le salme dalle lamiere accartocciate del mezzo ricreazionale e delle auto.

Le operazioni di soccorso e la chiusura della strada

Per consentire le complesse operazioni di soccorso, i rilievi scientifici e la successiva rimozione dei veicoli incidentati, la strada statale 79 Bis è stata completamente chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia.

Il blocco della circolazione ha causato lunghe code di automobilisti e pesanti disagi, con deviazioni obbligatorie predisposte sulle viabilità secondarie locali.

Le autorità giudiarie e le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo d’inchiesta e avviato tutti gli accertamenti necessari per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi e determinare le eventuali responsabilità.