Cinque passeggeri da Tirana respinti all'aeroporto di Torino Caselle, senza soldi né biglietto di ritorno

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Erano arrivati all’aeroporto di Torino Caselle con due voli diversi da Tirana, ma non avevano né soldi a sufficienza né prenotazioni né un biglietto di ritorno. Per questo la Polizia di Frontiera ha respinto nei giorni scorsi 5 cittadini albanesi, tutti sulla trentina, che non sono riusciti a spiegare il motivo del viaggio. Sono stati rimandati in Albania con i primi voli disponibili.

Respinti all’aeroporto di Torino Caselle, cosa mancava ai cinque passeggeri

Come riporta la Polizia di Stato, i cinque sono stati fermati durante i controlli quotidiani sui passeggeri in arrivo da Paesi esterni all’area Schengen.

Non avevano documenti in grado di attestare lo scopo del viaggio, né disponibilità economiche sufficienti per il periodo di permanenza, né prenotazioni alberghiere.

Mancava anche un titolo di viaggio per il rientro.

Poiché nessuno dei cinque parlava né capiva l’italiano, per gli accertamenti è servito un interprete.

Constatata l’assenza delle condizioni richieste, è scattato il respingimento alla frontiera.

Il sistema europeo Ees

Le verifiche allo scalo passano anche dall’Entry/Exit System, il sistema europeo attivo da ottobre 2025 che registra i dati biometrici dei cittadini di Paesi terzi con procedure automatizzate.

Secondo la Polizia, lo strumento rende più efficaci identificazione e controlli e aiuta a contrastare le frodi d’identità e l’uso di documenti irregolari o non corrispondenti al titolare.

Secondo La Voce, nei primi due mesi del 2026 a Caselle i respingimenti erano stati 12.

IPA