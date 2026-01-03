Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Cinque persone sono state fermate per rapine, furti e maltrattamenti in famiglia nella Capitale. Gli episodi, avvenuti tra la periferia e il litorale romano, sono stati gestiti dagli agenti che hanno agito per contrastare i reati predatori e la violenza in diversi contesti.

Negli ultimi giorni sono stati registrati diversi episodi di violenza e reati contro il patrimonio in vari quartieri della Capitale.

La polizia è riuscita a fermare cinque persone coinvolte in altrettanti episodi distinti, che hanno interessato sia la periferia che il litorale romano.

L’aggressione in ambito familiare a Spinaceto

Il primo intervento si è verificato a Spinaceto, all’interno di una cooperativa assistenziale. Un uomo di 30 anni ha aggredito la madre dopo che questa si era rifiutata di consegnargli del denaro.

Secondo la ricostruzione degli agenti la situazione era degenerata a seguito di una escalation di comportamenti aggressivi da parte del giovane nel corso della giornata. La Polizia è riuscita a bloccarlo prima che potesse nuovamente colpire la madre. L’uomo è stato arrestato e risulta gravemente indiziato dei reati di rapina e maltrattamenti in famiglia.

La rapina in via Tuscolana

Un secondo episodio si è svolto lungo via Tuscolana, dove i poliziotti dei Commissariati di P.S. Tuscolano e Romanina hanno notato un giovane di 29 anni che si aggirava con fare sospetto.

Sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di quattro bottiglie di superalcolici nello zaino. Le indagini hanno permesso di accertare che le bottiglie erano state sottratte poco prima dagli scaffali di un supermercato della zona.

Le immagini di videosorveglianza hanno immortalato il momento in cui il giovane aveva strattonato una guardia giurata per fuggire. Anche in questo caso, il ragazzo è stato fermato.

Due donne fermate in periferia

Il terzo episodio si è verificato nella periferia est della Capitale, all’interno di un esercizio commerciale.

Due donne sono state sorprese mentre tentavano di compiere un furto di merce per un valore di circa 300 euro. L’intervento di un agente libero dal servizio, insieme al personale di vigilanza, ha permesso di bloccare le due sospette. L’arrivo tempestivo delle Volanti ha consentito di arrestarle per furto aggravato.

La rapina ad Anzio

L’ultimo intervento si è svolto ad Anzio, dove gli investigatori del Commissariato locale hanno sottoposto a fermo un cittadino tunisino di 19 anni. Il giovane è ritenuto responsabile di una rapina ai danni di un connazionale, avvenuta nei pressi della stazione ferroviaria.

La vittima, ferita con un’arma da taglio, ha fornito una descrizione dettagliata che ha permesso ai poliziotti di rintracciare il presunto autore a bordo di un treno, dove si era nascosto nei servizi igienici.

