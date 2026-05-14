Cinture di Raffaella Carrà restituite dai ladri, erano state sottratte alla mostra di San Benedetto del Tronto

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Le cinture iconiche di Raffaella Carrà sono state ritrovate. I preziosi accessori erano stati prelevati da una mostra allestita a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno). A far ritrovare gli oggetti sottratti sono stati i diretti responsabili, probabilmente mossi da un rimorso, che hanno recapitato il pacco con la refurtiva agli uffici comunali della località che aveva ospitato l’allestimento Rumore. Le cinture sono state restituite perfettamente intatte ai legittimi proprietari.

Le cinture di Raffaella Carrà sono state restituite

Un lieto fine, quello delle cinture di Raffaella Carrà sparite dall’allestimento Rumore il 10 maggio. I due oggetti, iconico accessorio dell’artista recentemente scomparsa, sono ricomparsi direttamente presso gli uffici del Comune di San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno) all’interno di un pacco.

A recapitarlo sarebbero stati gli stessi responsabili del furto. Lo riporta Adnkronos.

ANSA

I due accessori erano perfettamente intatti, quindi le forze dell’ordine hanno avvisato i collezionisti che li avevano messi a disposizione in occasione dell’allestimento Rumore.

Proprietari dei due oggetti sono Giovanni Gioia e Vincenzo Mola, titolari di Collezioni Carrà.

Il furto dei due oggetti durante una mostra

Come anticipato, il furto era stato scoperto il 10 maggio quando Gioia e Mola, prima che presso la Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto venissero aperte le porte al pubblico, si sono accorti dell’assenza dei due accessori di scena.

Nello specifico, si trattava di una cintura che Raffaella Carrà aveva indossato nel 2006 in occasione dell’appuntamento televisivo Amore e una indossata nel 2008 per Carramba che Fortuna. Le cinture sono impreziosite da cristalli Swarovski e sono il risultato di un lavoro di alta sartoria.

L’importanza storica dei due accessori

Dopo il furto, Gioia e Mola hanno riferito all’Adnkronos che “non si tratta semplicemente di accessori”, in quanto “quegli abiti raccontano la televisione italiana” ma anche “l’evoluzione del costume”, ricordando che Raffaella Carrà “ha cambiato il linguaggio dello spettacolo”.

Una volta rientrati in possesso delle due cinture, i collezionisti hanno riferito all’Adnkronos: “Riconoscere un errore e trovare la forza di tornare sui propri passi è qualcosa che appartiene alla parte più autentica della coscienza umana“.