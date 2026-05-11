Cinture di Raffaella Carrà rubate dalla mostra di San Benedetto del Tronto, ipotesi furto durante la visita

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Nella giornata conclusiva della mostra su Raffaella Carrà è avvenuto un furto. Poco prima dell’apertura, durante la fase di disallestimento, è stato scoperto il furto di due cinture originali. Queste sono state sottratte dagli abiti di scena esposti, forse direttamente durante il giorno ed eludendo la sorveglianza. Una è una cintura del 2006, mentre l’altra è stata indossata in una trasmissione nel 2008. Per i due collezionisti: “Non sono solo accessori”.

Furto alla mostra su Raffaella Carrà

Triste scoperta nella mattinata di domenica 10 maggio, giornata conclusiva della mostra “Rumore” che rendeva omaggio sia alla carriera che allo stile di Raffaella Carrà. La mostra era in corso nelle sale della Palazzina Azzurra di San Benedetto del Tronto, quando sono arrivati i carabinieri.

I collezionisti e autori della mostra hanno denunciato il furto di due cinture direttamente dagli abiti di scena indossati da Raffaella Carrà.

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Al momento si apprende che non risultano segni di effrazione agli ingressi della struttura che ospitava la mostra e questo ha portato a ipotizzare che il furto possa essere stato perpetrato in pieno giorno, forse proprio da una delle persone che è entrata per visitare la mostra.

Quali sono i pezzi rubati?

I due collezionisti che hanno permesso la mostra sono Giovanni Gioia e Vincenzo Mola. Sono i proprietari di circa 350 costumi indossati da Raffaella Carrà dal 1976 al 2012.

Per la mostra allestita dal 18 aprile al 10 maggio erano stati selezionati e prestati 30 abiti dell’artista. Ed è da questi che sono spariti due dettagli, due accessori sartoriali unici arricchiti con Swarovski e considerati parte inscindibile dei rispettivi costumi.

È scomparsa la cintura di un abito indossato nel 2006 durante il programma televisivo “Amore” e la cintura indossata nel 2008 nella prima puntata della quarta edizione di “Carramba! Che fortuna”.

Collezionisti: “Non solo accessori”

Per i due collezionisti si tratta di una perdita dal valore non calcolabile, perché non è soltanto un fattore del valore intrinseco della cintura o dei cristalli sopra apposti. Lo hanno spiegato proprio i due curatori, subito dopo aver formalizzato la denuncia: “Non si tratta semplicemente di accessori”.

Dal loro punto di vista, si tratta di abiti che hanno fatto la storia della televisione italiana, l’evoluzione del costume e il percorso artistico di Raffaella Carrà. “Il danno che abbiamo subito è soprattutto culturale ed emotivo”, hanno commentato.

Rimane il dispiacere di una mostra che era stata concepita con intento didattico e che invece si è conclusa con quello che verrà ricordato come un furto d’arte. I due provano anche a lanciare un appello: “Confidiamo nel lavoro degli investigatori e auspichiamo che chi ha compiuto questo gesto possa fare un passo indietro e restituire quanto sottratto, per rispetto della memoria di Raffaella Carrà e del valore storico di questi abiti”.