Cinturrino avrebbe ucciso Mansouri "per il controllo della piazza di spaccio di Rogoredo", ipotesi sul movente

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sull’omicidio di Abderrahim Mansouri, ucciso il 26 gennaio nel boschetto di Rogoredo dal poliziotto Carmelo Cinturrino. Alcune testimonianze ipotizzano che l’agente volesse prendere il controllo della piazza di spaccio. Gli inquirenti indagano anche su presunte richieste di denaro e su possibili depistaggi.

Omicidio Mansouri, l’ipotesi sul movente

Potrebbe esserci la volontà di prendere il controllo della piazza di spaccio di Rogoredo dietro l’omicidio di Abderrahim Mansouri, il 28enne ucciso il 26 gennaio con un colpo di pistola esploso dall’assistente capo della polizia Carmelo Cinturrino.

È una delle piste investigative emerse negli ultimi giorni nell’inchiesta coordinata dalla Procura di Milano, che sta cercando di chiarire il contesto in cui è maturato il delitto.

Secondo alcune testimonianze raccolte dagli investigatori, l’agente avrebbe avuto l’obiettivo di scalzare il gruppo che controllava la zona dello spaccio, legato alla famiglia Mansouri, per favorire invece altri spacciatori attivi nell’area di Corvetto. Si tratta di un’ipotesi investigativa ancora tutta da verificare e che dovrà essere confermata da ulteriori riscontri.

Rogoredo, le indagini su Cinturrino

L’inchiesta è condotta dalla Squadra mobile della polizia sotto il coordinamento del procuratore Marcello Viola e del pubblico ministero Giovanni Tarzia. Negli ultimi giorni sono stati ascoltati almeno dodici testimoni, tra cui pusher, consumatori di stupefacenti e persone che frequentano il cosiddetto “bosco della droga” di Rogoredo.

Dalle loro dichiarazioni emergerebbe un contesto caratterizzato da presunte richieste di denaro o sostanze stupefacenti avanzate da Cinturrino. Alcuni colleghi dell’agente avevano già parlato agli investigatori di comportamenti anomali e di possibili rapporti ambigui con persone coinvolte nello spaccio.

Il cugino della vittima ha parlato apertamente di questa possibile motivazione in un’intervista televisiva, sostenendo che il poliziotto avrebbe minacciato Mansouri, dicendogli di volerlo cacciare dalla zona e di voler portare altri spacciatori al suo posto.

Gli inquirenti stanno ora verificando se esistano elementi concreti che possano confermare ipotesi di estorsione o tentata estorsione ai danni degli spacciatori che operavano nell’area.

Gli altri filoni dell’inchiesta

Parallelamente all’indagine sull’omicidio, la Procura ha aperto altri approfondimenti su eventuali irregolarità legate all’attività dell’agente.

Gli investigatori stanno esaminando anche alcuni verbali di arresto redatti da Cinturrino negli anni precedenti, tra cui quello relativo a un giovane tunisino fermato nel 2024 per spaccio e poi assolto poco più di un anno fa. Proprio su quell’episodio è stato aperto un fascicolo per falso in atto pubblico.

Gli accertamenti puntano inoltre a verificare se altre persone, comprese eventuali figure all’interno delle forze dell’ordine, possano aver avuto un ruolo nel tentativo di depistare o alterare la ricostruzione dei fatti.