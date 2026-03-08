Cinturrino, l'allarme bomba al tribunale di Milano fa slittare l'udienza per i domiciliari: si va al 17 marzo

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

I nuovi avvocati di Carmelo Cinturrino hanno ottenuto di spostare la data dell’udienza al tribunale del riesame per chiedere gli arresti domiciliari per il loro assistito. I legali non hanno avuto accesso alle carte della sentenza del gip a causa dell’allarme bomba al tribunale di Milano e quindi è stato concesso loro più tempo.

Rinviata l’udienza per la scarcerazione di Cinturrino

Nella giornata di domani lunedì 9 marzo avrebbe dovuto tenersi l’udienza davanti al tribunale del riesame per la richiesta di arresti domiciliari per Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di omicidio volontario durante un’operazione antidroga a Rogoredo, a sud di Milano.

L’udienza si terrà però invece il 17 marzo, ha deciso il tribunale del riesame, perché i nuovi avvocati di Cinturrino, Marco Bianucci e Davide Giugno, non hanno avuto accesso alle carte.

ANSA

Bianucci e Giugno sono stati nominati dal Cinturrino al posto del suo primo avvocato, Piero Porciani, soltanto a fine febbraio, pochi giorni dopo la decisione sulle misure cautelari da parte del gip.

I nuovi avvocati e l’allarme bomba

Le ragioni dei due avvocati hanno a che vedere con l’allarme bomba che ha causato l’evacuazione del tribunale di Milano nella mattinata del 6 marzo scorso.

I due hanno infatti spiegato di aver avuto accesso ufficiale alle carte relative alla decisione del gip soltanto giovedì e che venerdì sarebbe stato il primo giorno per poterle esaminare.

Il tribunale è però stato chiuso per sette ore per le verifiche relative all’allarme bomba, poi rivelatosi falso, e quindi i legali non hanno potuto esaminare le ragioni della decisione che ha portato Cinturrino a San Vittore.

La posizione di Cinturrino dopo il cambio di avvocati

Cinturrino sembra aver assunto una posizione rigida sulle accuse che la procura gli ha mosso fin dalla nomina dei due nuovi avvocati che hanno sostituito il suo primo legale.

Il poliziotto sostiene di aver ucciso Abderrahim Mansouri per legittima difesa e ha respinto ogni accusa riguardo ai rapporti con gli ambienti dello spaccio della periferia sud di Milano, emersi durante gli interrogatori dei colleghi.

Di fatto, l’unica accusa che Cinturrino non ha apertamente negato è quella del depistaggio delle indagini, messo in atto portando una pistola nel luogo in cui Mansouri è stato ucciso e posizionandola in modo che sembrasse che il 28 l’avesse impugnata.