Cinturrino nega le accuse nell'incidente probatorio, "Ho sparato per paura, dispiaciuto per Mansouri"

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L’agente di polizia Carmelo Cinturrino, accusato di aver ucciso il 28enne Abderrahim Mansouri, ha respinto molte delle accuse mossegli dagli investigatori durante un incidente probatorio finalizzato a “cristallizzare” la sua testimonianza. Cinturrino ha dichiarato di essere stato un “poliziotto corretto” e si è detto dispiaciuto “per la fine di Mansouri e per la mia”.

L’incidente probatorio di Cinturrino

L’agenzia di stampa Ansa ha riportato alcune delle dichiarazioni che Carmelo Cinturrino, il poliziotto accusato di aver ucciso un ragazzo di 28 anni il 26 gennaio scorso a Rogoredo, avrebbe rilasciato durante l’incidente probatorio chiesto dalla procura.

L’incidente probatorio è un procedimento che “cristallizza” una prova, formandola prima del processo invece che durante il dibattimento. In questo caso la prova è la testimonianza di Cinturrino.

ANSA

La linea del poliziotto è rimasta la stessa sostenuta dai suoi avvocati nelle scorse settimane: lo sparo che ha ucciso Mansouri non era finalizzato a ucciderlo e Cinturrino non avrebbe mai tenuto atteggiamenti violenti o illegali durante lo svolgimento delle sue funzioni da poliziotto.

Le accuse negate da Cinturrino

Cinturrino non è infatti solo accusato di aver ucciso Mansouri, secondo la procura, in maniera volontaria.

Nell’indagine stanno infatti confluendo anche varie testimonianze di colleghi del poliziotto e di piccoli delinquenti della zona del Corvetto, il quartiere di Milano dove Cinturrino era stanziato.

Secondo queste testimonianze, Cinturrino avrebbe usato metodi violenti con gli spacciatori della zona e avrebbe sottratto loro denaro e sostanze illecite.

Il poliziotto ha negato tutte le accuse, sostenendo che le sue azioni sono sempre state legali. A sostegno di questa tesi ha portato gli encomi ricevuti negli anni: “Sono un poliziotto corretto” avrebbe dichiarato.

Le dichiarazioni su Mansouri

Durante l’interrogatorio, Cinturrino avrebbe anche parlato di Mansouri, dicendosi dispiaciuto “per la sua fine, ma anche per la mia“.

Il poliziotto avrebbe inoltre confermato la presenza, sul luogo dell’omicidio, del 31enne afghano senza fissa dimora, tra i testimoni oculari più importanti del caso.

Il poliziotto non avrebbe invece in nessun modo fatto riferimento agli altri suoi colleghi indagati.