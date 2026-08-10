Cinzia Clemente, l’intervista all’attrice: “La forza non è non cadere ma rialzarsi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono persone che hanno un talento evidente. E poi ce ne sono altre che, prima ancora del talento, possiedono una qualità più rara: la capacità di trasformarsi senza smettere di essere sé stesse. Parlare con Cinzia Clemente per questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie dà proprio questa impressione. Quella di una donna che non rincorre definizioni, perché ogni volta che sembra averne trovata una, la vita le chiede di cambiare prospettiva. Danzatrice, attrice, regista, insegnante, direttrice artistica dell’Amura – Altamura International Film Festival. Parole che descrivono ciò che fa, ma non spiegano davvero chi è Cinzia Clemente. Durante questa conversazione, però, i titoli come Imma Tataranni, dove interpreta una delle amiche di scuola della protagonista, restano sullo sfondo. Affiorano invece i silenzi, le rinunce, gli inciampi, la disciplina, i dubbi. Affiora il racconto di una donna che ha imparato molto presto che la forza non coincide con il rumore e che il successo non sempre ha il volto che gli attribuiamo. Non è un’intervista sull’arte. O, almeno, non soltanto. È un dialogo sul coraggio di ricominciare, sul rapporto con il tempo che passa, sul peso delle aspettative e sul bisogno, profondamente umano, di sentirsi all’altezza della propria vita. C’è un momento, nel corso della conversazione, in cui Cinzia Clemente si interrompe. Rimane in silenzio per qualche istante. Non è un vuoto da riempire, ma uno spazio che chiede rispetto. In quel breve intervallo c’è probabilmente la chiave di tutto ciò che leggerete: perché alcune storie non hanno bisogno di essere raccontate a voce alta per lasciare un segno. Questa è una di quelle storie.

Se Cinzia Clemente immaginasse il suo percorso professionale come un grande palazzo, a quale piano direbbe di trovarsi oggi?

“Non lo immaginerei come un palazzo. Mi viene più naturale pensare a una villa che, nel corso degli anni, si è ampliata. Un luogo vissuto, nel quale ho avuto il tempo di piantare fiori e alberi, per poi vederli crescere. Mi rappresenta molto più questa immagine rispetto a quella di un edificio che si sviluppa in altezza. Preferisco pensare a qualcosa che si è evoluto nel tempo, ampliandosi, arricchendosi e trasformandosi, piuttosto che a una continua scalata verso l’alto”.

È anche una visione molto democratica, perché non implica l’idea di salire o scendere, ma di espandersi. I semi che ha piantato nel tempo corrispondono ai desideri che aveva da ragazza oppure, a un certo punto, la vita l’ha sorpresa?

“Sicuramente la vita mi ha sorpresa sotto molti aspetti. Non mi aspettavo, per esempio, di raggiungere determinati traguardi, e questo mi ha dato una grande soddisfazione. Allo stesso tempo, però, quando ero ragazza riuscivo già a immaginare un percorso che, almeno in parte, coincide con quello che sto vivendo oggi. Naturalmente allora immaginavo un futuro molto più legato alla danza che al cinema. Ero profondamente legata alla musica e il mio immaginario si orientava soprattutto in quella direzione. Poi la vita mi ha condotta anche verso altre forme espressive. Oggi, essendo anche regista, riesco a unire tutte queste passioni: la musica, la danza e il cinema. Mi rendo conto che quel sogno giovanile non è mai stato abbandonato: si è semplicemente trasformato, trovando nuove modalità attraverso cui esprimersi”.

C’è una frase di Nietzsche che recita: «Bisogna avere un caos dentro di sé per generare una stella danzante». Qual era il caos che portava dentro di sé? E ritiene di essere riuscita, negli anni, a placarlo?

“Credo che, in realtà, quel caos non si sia mai placato. Probabilmente è proprio da quel continuo movimento interiore che riesco ancora oggi a trarre ispirazione. Ho però imparato una lezione importante: quando sento il bisogno, fisico o mentale, di fermarmi, lo faccio davvero. Ho bisogno di prendermi del tempo per riflettere, rimettere in ordine i pensieri, capire quali siano le priorità e poi ripartire. La mia vita alterna periodi di intensa attività ad altri molto più tranquilli. Ed è curioso che proprio quando rallento nasca la creatività. Quando si è completamente immersi nel caos, infatti, si rischia di essere travolti dagli eventi e di perdere quella lucidità indispensabile per creare. Per questo, ogni tanto, mi impongo una pausa. Mi dico: «Fermati, rifletti, valuta ciò che è necessario fare e stabilisci le priorità». È il mio modo per ritrovare ordine e riprendere il cammino con maggiore consapevolezza”.

Molte persone che si avvicinano all’arte fin da bambine raccontano di averlo fatto per due motivi: il bisogno di sentirsi viste e amate oppure come gesto di ribellione nei confronti di un mondo che le avrebbe volute diverse. Nel suo caso, quale delle due motivazioni è stata più forte?

“Nessuna delle due. Credo fosse semplicemente un desiderio di emulazione e, soprattutto, una grande aspirazione alla libertà. Quando ero bambina avevo il giardino di casa, quello in cui vivo ancora oggi, ed era lì che mettevo in scena i miei spettacoli. Mi piaceva imitare i personaggi che vedevo in televisione. Pensavo a Heather Parisi e ai grandi volti della TV di quegli anni, anche se, a dire il vero, tra gli anni Settanta e Ottanta noi bambini guardavamo pochissima televisione. Dopo Carosello, più o meno, si andava a dormire. Era però un periodo estremamente creativo. Bastava ascoltare la musica perché nascesse il desiderio di ballare. Mi divertiva imitare perfino le signorine buonasera. Mi mettevo davanti alla finestra e annunciavo i programmi della serata proprio come facevano loro. Era un gioco del tutto spontaneo, quasi surreale, se ci ripenso oggi. Mi affascinava l’idea di essere dentro la televisione, di immaginarmi parte di quel mondo”.

Si metteva davanti alla finestra perché diventava quasi la cornice di uno schermo televisivo?

“Sì, esattamente. La nostra casa ha il giardino al piano terra e c’era questo grande finestrone. Mi posizionavo all’esterno, rivolta verso l’interno, immaginando che quella fosse la televisione. Allora dicevo: «Signore e signori, questa sera vedremo…» e interpretavo una delle signorine buonasera. Era il mio gioco”.

Come reagivano le persone che le stavano accanto? Penso soprattutto alla sua famiglia.

“Con molta naturalezza. Credo avessero intuito che esisteva una predisposizione e, infatti, insistettero molto perché iniziassi a studiare danza. Mio padre era avvocato, i miei zii erano maestri di scuola elementare: persone molto vicine anche al mondo dell’infanzia. Probabilmente vedevano quel mio bisogno di esprimermi come qualcosa di assolutamente naturale. Non c’era alcun giudizio, soltanto la consapevolezza che fosse una forma di espressione”.

Quando ha capito che la danza poteva diventare non soltanto una passione, ma anche una professione?

“Intorno ai quindici o sedici anni. In quel periodo iniziai a collaborare con una televisione locale, dove facevo la valletta. Furono i miei primi piccoli lavori retribuiti. Nel frattempo collaboravo anche con una radio locale. Era tutto molto amatoriale, naturalmente, ma a Natale ricevevamo un regalo e a Pasqua magari un uovo di cioccolato. Per una ragazza della mia età erano comunque piccole gratificazioni che mi facevano intuire come quella potesse diventare una professione. Fu proprio allora che iniziai a rendermi conto di poter costruire il mio futuro attraverso questo lavoro, anche perché sentivo di avere una naturale predisposizione. A un certo punto feci un patto con mia madre. Le dissi: «Lascio la scuola e voglio dedicarmi completamente alla danza». Così iniziai a frequentare corsi dalla mattina alla sera. Nel frattempo diventai assistente del mio maestro di danza classica e cominciai, di fatto, a guadagnare già a sedici anni. Tra il compenso della scuola di danza e quei piccoli lavori in televisione e alla radio iniziai a mettere da parte i primi risparmi. Era l’inizio della mia indipendenza”.

Da adolescente non la spaventava il rigore che la danza imponeva?

“No, assolutamente. Anzi, credo che la disciplina sia uno dei doni più preziosi che la danza mi abbia lasciato e che ancora oggi porto con me. Mi ha insegnato un metodo, una disciplina interiore e un modo di affrontare il lavoro e la vita. Ancora oggi molte persone mi chiedono come riesca a portare avanti così tante attività contemporaneamente. La risposta è semplice: mi do delle regole da seguire. È un’impostazione mentale che deriva direttamente dagli anni della danza e che continua a essere fondamentale in tutto ciò che faccio”.

US: Sante Cossentino

La danza le ha trasmesso una disciplina che ancora oggi porta con sé. A un certo punto, però, il suo percorso cambia direzione. Che cosa è accaduto quando la danza ha iniziato a lasciare spazio alla recitazione? Quali affinità e quali differenze ha riscontrato tra questi due mondi?

“Se ripenso agli episodi che hanno segnato davvero il mio percorso, partirei da quando avevo sedici anni ed ero già assistente del mio maestro di danza. Fu proprio lui a dirmi una frase che allora, forse, non compresi fino in fondo: «Sei un’ottima caratterista». Nella danza, infatti, mettevo molta espressività. Il caratterista interpreta personaggi ben definiti, come la matrigna di Cenerentola, Carmen o il Cigno Nero. Sono ruoli che richiedono non solo tecnica, ma anche una forte capacità espressiva attraverso il volto, il corpo e i movimenti. Il mio maestro aveva intuito con molti anni di anticipo quale potesse essere la mia strada. Mi disse che, secondo lui, ero portata per il teatro e per il cinema. In un certo senso aveva visto quarant’anni nel futuro. Da lì è iniziato il percorso che mi ha condotta anche al teatro e alla televisione, di cui le parlavo prima. Il vero incontro con il teatro è arrivato a Napoli. Insegnavo danza e un regista stava preparando uno spettacolo dedicato a Édith Piaf. All’Accademia Bellini si studiavano sia danza sia recitazione e lui mi scelse inizialmente come danzatrice. Durante le prove, però, accadde qualcosa di inatteso. Mi propose di interpretare alcuni brani tratti dal diario di Édith Piaf. Probabilmente è stato quello il vero punto di svolta. Fino a quel momento ero abituata all’improvvisazione, sia in radio sia in televisione. Esisteva una scaletta, certo, ma molto nasceva sul momento. Con il teatro, invece, mi sono confrontata per la prima volta con un testo scritto, con regole precise e con una disciplina diversa. È stata una sfida nuova, che mi ha conquistata. Ho capito di dover disciplinare ancora di più la voce, imparando a metterla in relazione con il corpo. Da allora ho iniziato a rendermi conto che non potevo più definirmi soltanto una danzatrice, ma nemmeno esclusivamente un’attrice. Ancora oggi faccio fatica a racchiudermi in una definizione. Forse quella che mi rappresenta meglio è ‘creativa’, ancora più che ‘artista’, perché comprende tutte le espressioni del mio lavoro”.

L’arte, però, non è soltanto una professione. Spesso permette anche di scoprire aspetti di sé che, altrimenti, resterebbero inesplorati. Che cosa ha scoperto di Cinzia Clemente attraverso l’arte?

“Sicuramente la capacità di entrare in empatia. Quando si studia un personaggio, nel teatro come nel cinema, ma anche nella danza, si impara inevitabilmente a entrare nel suo mondo. Molti pensano che la danza sia soltanto tecnica, ma non è così. Nella danza, soprattutto in quella classica, i personaggi sono ben definiti. Interpretare Carmen, il Cigno Nero o altri ruoli significa comprenderne il carattere, le emozioni e il modo di relazionarsi con gli altri protagonisti della scena. Anche lì è necessario sviluppare empatia, sia con il personaggio sia con gli interpreti che condividono il palcoscenico. Credo che tutto questo abbia rappresentato soprattutto un grande lavoro su me stessa e sulla mia emotività. Per molti anni non ho creduto davvero nelle mie capacità. Pensavo di non essere abbastanza, mi vedevo meno bella degli altri e avevo sempre la sensazione di essere un passo indietro. Poi, grazie all’arte e alle persone che hanno creduto in me, come quel maestro che mi incoraggiò fin dall’inizio, ho iniziato a comprendere che potevo farcela davvero. Ogni esperienza mi ha dimostrato di essere in grado di affrontare nuove sfide e, poco alla volta, questo ha costruito la mia autostima. Se devo dire quale sia stato il dono più grande dell’arte, rispondo senza esitazione: avermi aiutata a costruire fiducia in me stessa”.

C’è stato un momento preciso in cui ha smesso di giudicarsi con tanta severità oppure quella voce critica è ancora presente?

“Penso che sia ancora presente. La differenza è che oggi non è più un giudice severo, ma uno stimolo a migliorarmi. È come se cercassi continuamente di aggiungere un tassello, di compiere un passo in più. Non è una competizione con gli altri, ma esclusivamente con me stessa. Cerco ogni giorno di essere migliore rispetto alla persona che ero il giorno prima”.

Questo continuo mettersi alla prova rischia, qualche volta, di trasformarsi in un freno oppure è proprio ciò che le permette di andare avanti anche nei momenti più difficili?

“Ritengo che il desiderio di superarsi sia uno stimolo fondamentale. Le faccio un esempio legato alla danza. Passavo ore intere ad allenarmi per riuscire a eseguire tre piroette. Quando finalmente ci riuscivo, l’obiettivo diventava farne quattro. Poi cinque. E ricominciavo ad allenarmi con la stessa determinazione. Questo atteggiamento è rimasto anche oggi. Naturalmente ci sono momenti in cui mi guardo allo specchio e penso: «Sì, però…». Magari noto un chilo in più oppure un dettaglio che non mi convince. Poi accade che, proprio in quel momento, arrivi la proposta per un film nel quale quella mia fisicità è perfetta così com’è. Allora capisco che, probabilmente, era proprio quella la versione di me di cui quel personaggio aveva bisogno. È questo che mi permette di superare i momenti di scoraggiamento e ritrovare il mio equilibrio”.

Che rapporto ha con la parola ‘ambizione’?

“È una parola con cui mi confronto spesso. Più che altro la collego al fatto di essere donna. Nel corso della mia vita mi sono resa conto, in molte occasioni, di essere stata sottovalutata proprio perché donna. Mi è capitato di lavorare in contesti nei quali uomini e donne ricoprivano ruoli analoghi, ma gli uomini tendevano a fare squadra tra loro, sostenendosi reciprocamente e lasciando le donne un po’ ai margini. Per molti anni siamo state considerate meno capaci, meno forti e meno resistenti. Probabilmente il desiderio di dimostrare di avere lo stesso valore mi ha dato la forza di superare molti ostacoli. Quindi sì, l’ambizione esiste, ma mai a discapito della dignità e mai facendo del male agli altri. Non mi sono mai sentita una persona disposta a scavalcare qualcuno pur di raggiungere un obiettivo. La voglia di migliorarmi, invece, c’è sempre stata. Ma riguarda esclusivamente me stessa, non il desiderio di togliere spazio agli altri”.

Questa differenza di trattamento tra uomini e donne l’ha percepita maggiormente nel mondo della danza oppure in quello della recitazione?

“Nella danza il discorso è diverso. Le donne sono molte più degli uomini e, anzi, gli uomini vengono quasi coccolati. Amano lavorare in quell’ambiente proprio perché si crea un clima molto familiare. Si lavora insieme e si finisce per diventare una vera famiglia. Nel teatro, invece, la competizione è molto più evidente. Ho avuto la sensazione che molti uomini vivessero la competizione anche all’interno della coppia. In alcune relazioni questo è diventato perfino motivo di tensione. Mi è capitato di lavorare mentre il mio compagno, in quel periodo, non aveva impegni professionali. Da lì nascevano gelosie e sospetti del tutto infondati, come se dietro ogni opportunità dovesse necessariamente esserci un compromesso. Continua a esistere il luogo comune secondo cui nel cinema o nel teatro sia inevitabile scendere a compromessi. Eppure, se ci pensiamo, dinamiche di questo tipo possono verificarsi in qualsiasi ambiente di lavoro, che si tratti di una banca, di un ospedale o di un’azienda. Rimane però molto radicata l’idea che attrici e ballerine siano donne ‘facili’. È uno stereotipo che, soprattutto tra le generazioni più anziane o nei contesti più provinciali, continua purtroppo a sopravvivere. Naturalmente non mi riferisco ai professionisti del settore, ma a chi osserva questo mondo dall’esterno e continua a interpretarlo attraverso pregiudizi ormai superati”.

Le sue scelte professionali hanno mai inciso sulla sua vita privata?

“Questa è una domanda difficile. In realtà è accaduto il contrario. A un certo punto ho dovuto lasciare Napoli e tornare nella mia città per stare accanto a mia madre. Mio padre era morto qualche anno prima e, quando lei fu colpita da un infarto, per me fu uno shock enorme. Mi dissi che non potevo lasciarla sola. Così ribaltai completamente la mia vita. Ventitré anni fa ricominciai praticamente da zero. Tornai qui e aprii la mia scuola. Lo feci esclusivamente per poterle stare vicino. Fu un cambiamento radicale. A Napoli ero molto conosciuta: lavoravo in teatro, in radio, facevo televisione, conducevo serate e venivo riconosciuta per strada. Tornare nel mio piccolo paese significò ricostruire tutto da capo. Avevo trentadue anni e mi rimboccai semplicemente le maniche. Non mi sarei mai perdonata di perdere anche mia madre senza averle dedicato il tempo e la vicinanza di cui aveva bisogno. Lei è venuta a mancare dieci anni fa, ma io ero con lei. È un pensiero che ancora oggi mi dà serenità. So di aver fatto la scelta giusta e non ho mai permesso che quel dolore mi travolgesse. Per quanto riguarda la vita sentimentale, invece, è accaduto semmai il contrario: sono stati alcuni miei compagni a non riuscire ad accettare il lavoro che svolgo. All’inizio si innamoravano proprio della donna intraprendente, dell’attrice, della persona piena di iniziative. Poi, con il tempo, quella stessa indipendenza smetteva di piacere. Io, però, rimanevo sempre la stessa. Ed è proprio lì che, spesso, nascevano i problemi”.

Quando ha dovuto ricominciare da capo, ha mai avuto la sensazione di vivere un fallimento professionale? Dove ha trovato la forza per ripartire?

“Ancora una volta la risposta è nella danza. La danza ritorna sempre nella mia vita. Mi ha insegnato una lezione fondamentale: se sbagli, non succede nulla. Ci riprovi. L’errore è parte dell’apprendimento. È proprio attraverso gli errori che si impara a trovare soluzioni. Il mio maestro di danza, che veniva dalla Romania, aveva una disciplina straordinaria. Era regista, coreografo e maître de ballet, con una preparazione eccezionale. Ci ripeteva continuamente: «Qui dovete sbagliare. Su queste tavole dovete sbagliare». Perché ogni errore costringe il corpo a trovare un equilibrio migliore. Ricordo gli esercizi di passo a due. Ci incoraggiava continuamente a lanciarci. «Lanciatevi, ci sono io». All’inizio ci sosteneva davvero. Poi, a un certo punto, smetteva di sorreggerci. E noi rimanevamo da soli. Era il suo modo per costringerci a trovare il nostro equilibrio. Quando riesci a superare una paura del genere, l’autostima che ne ricavi è qualcosa di difficile da descrivere. Per questo, quando arriva un momento difficile, come la perdita di un lavoro stabile o di una sicurezza economica, all’inizio vacilli. Poi, però, inizi a chiederti che cosa puoi costruire. E costruisci. L’alternativa sarebbe arrendersi. Io credo, invece, che si debba sempre trovare la forza di affrontare i problemi, non di subirli. Sono convinta che la danza abbia avuto un ruolo fondamentale nella formazione del mio carattere”.

Aprire una scuola è stato uno dei modi con cui ha ricominciato. È evidente ciò che lei trasmette ai suoi allievi. Ma che cosa riceve da loro?

“Ricevo moltissimo. Ricevo la bellezza della loro età, della loro creatività e la gratitudine che dimostrano, sia loro sia le loro famiglie. Ormai scherzo dicendo di essere diventata la zia di mezza città. Proprio questa mattina una mamma mi ha scritto: «È da un mese che non ci vediamo. Ci prendiamo un caffè?». Questo fa capire che non si crea soltanto un rapporto professionale. Si costruiscono legami autentici. Le famiglie vedono quanto affetto, oltre alla professionalità, dedico ai loro figli. Non lavoro soltanto sulla danza o sulla recitazione, ma anche sulla loro crescita emotiva e sulla fiducia in se stessi. Poi, inevitabilmente, condividendo prove, spettacoli, cortometraggi e film, si attraversano insieme anni di vita. È naturale che nasca un legame profondo. Grazie ai laboratori conosco moltissime persone della mia città e questa, per me, è una ricchezza immensa”.

Lei ha perso entrambi i genitori. Eppure credo che, anche quando non ci sono più, non si smetta mai di essere figli. In che modo si sente ancora figlia oggi?

“Quando ho bisogno di conforto continuo a cercarlo… (la voce viene rotta dalla commozione, seguono alcuni momenti di pausa, ndr)… Sì, continuo a chiedere aiuto a mia madre”.

Mi scusi, non volevo toccare un tema così delicato.

“No, va bene. Spesso i figli tendono a idealizzare i propri genitori, soprattutto quando non ci sono più. Io, però, posso dire con serenità che sia mio padre sia mia madre erano davvero persone molto stimate nella nostra città. Mio padre era avvocato. Era nato nel 1918 e apparteneva a una generazione nella quale laurearsi era un privilegio riservato a pochissimi. Per questo mi considero fortunata ad essere cresciuta in una famiglia colta. Li ringrazio continuamente per ciò che mi hanno trasmesso. Li sento ancora molto vicini. Quando ho davvero bisogno di aiuto mi capita ancora di dire: «Mamma, aiutami». E, in qualche modo, una risposta arriva sempre”.

Se dovesse indicare un tratto che ha ereditato da suo padre e uno da sua madre, quali sceglierebbe?

“Da mio padre, sicuramente, l’eloquenza e la capacità comunicativa. Da quello che mi raccontano le persone che lo hanno conosciuto, era un avvocato di grande preparazione. Credo di aver ereditato proprio questa capacità espressiva. Da mia madre, invece, direi la temperanza. Era una persona che cercava sempre di mantenere la serenità in famiglia. Non alzava mai la voce. Non cercava mai il conflitto. Credo di aver preso da lei questa capacità di preservare l’equilibrio”.

Questa temperanza, nel lavoro, è sempre stata compresa oppure qualcuno l’ha scambiata per debolezza?

“Di solito gli uomini. Con le donne, invece, mi capita molto spesso di fare squadra. Ho tante colleghe intelligenti con cui collaboro serenamente. Non c’è bisogno di scavalcarsi, di farsi del male o di alimentare gelosie inutili. Con alcuni uomini, invece, accade che, se rimani tranquilla e non reagisci alle provocazioni, ti considerino una persona ingenua. Ma preferisco essere sottovalutata piuttosto che sprecare energie in conflitti inutili. Le mie energie preferisco investirle altrove. Naturalmente, quando arriva il momento giusto, rispondo”.

Alla luce della sua storia, che cosa rappresenta oggi, per lei, il successo?

“Non a caso la mia scuola si chiama Obiettivo Successo. Per me il successo non consiste nell’essere riconosciuti per strada o nel firmare autografi. Significa trovare la propria strada, comprendere quale sia il proprio talento e riuscire a valorizzarlo. Mi definisco spesso una scopritrice di talenti. Non tutti i miei allievi diventeranno artisti. Qualcuno, magari, sarà un bravissimo insegnante di italiano, mentre altri sceglieranno professioni completamente diverse. Ma se riusciranno a riconoscere il proprio talento e a trasformarlo in un percorso di vita, allora avranno raggiunto il loro successo”.

Che rapporto ha oggi con la sua immagine? Quando si guarda allo specchio, che cosa vede?

“Vedo una donna che sta invecchiando. Ed è naturale. Se si ha la fortuna di vivere a lungo, si invecchia. Sono consapevole di non essere più la donna di dieci anni fa. Comincio a notare le prime rughe e i primi cedimenti. C’è però un aspetto che mi rende felice: più passa il tempo, più mi accorgo di assomigliare a mia madre. Ed è una sensazione che mi fa stare bene”.

E, al di là dell’immagine riflessa, che cosa riconosce nei suoi occhi?

“Una malinconia che faccio fatica persino a spiegare. Non è tristezza. È un sentimento diverso. Forse è nostalgia. Una malinconia lieve che, di tanto in tanto, riaffiora. Poi, però, torno con la mente a quella sala di danza. Rivedo il mio maestro che continua a ripetermi: «Riprova. Riprova. Riprova. Lanciati». E allora quella malinconia si attenua”.

Se potesse tornare davanti alla ragazza che era, a quella giovane allieva della scuola di danza, che cosa le direbbe di aver sopravvalutato o sottovalutato del futuro che l’attendeva?

“Credo di aver sopravvalutato alcune amicizie. Quando si è adolescenti si pensa che certi rapporti siano destinati a durare per sempre. Poi ho scelto una strada diversa. Ho deciso di dedicarmi completamente alla danza e, di fatto, ho perso quasi tutti gli amici della mia età. Loro erano interessati alle automobili, alla discoteca e a tutto ciò che normalmente appartiene alla vita di un adolescente. Io, invece, lavoravo già. Mi sono ritrovata, in un certo senso, sola, anche perché mi sono sempre relazionata con persone più grandi di me. A sedici anni facevo la speaker in radio, lavoravo negli spettacoli e ricevevo già un compenso. Guardavo i miei coetanei chiedere ancora denaro ai genitori. Non perché i miei non potessero mantenermi, ma perché mi rendeva orgogliosa riuscire ad acquistare qualcosa con i soldi guadagnati da me. Negli anni Ottanta e Novanta c’era un grande benessere. Sembrava che tutti vivessero agiatamente. C’erano automobili prestigiose e oggetti di lusso. Non sono mai stata attratta da quel mondo. Ancora oggi, se mi chiedesse quale automobile possieda una persona o quale orologio indossi, probabilmente non saprei rispondere. Gli status symbol non mi hanno mai affascinata. Guardandomi indietro, forse mi dispiace non aver avuto più amici. Allo stesso tempo, però, penso che, se il mio percorso fosse stato diverso, oggi non sarei la persona che sono”.

«Non sarei la persona che sono». Se l’adolescente di allora incontrasse la Cinzia di oggi, da che cosa rimarrebbe più stupita?

“Sono convinta che direbbe: «Ce l’ho fatta». Probabilmente sarebbe proprio questo a sorprenderla. Penserebbe: «Caspita, allora ce l’hai fatta davvero»”.

All’epoca temeva di non riuscirci?

“Come le ho spiegato, in quel periodo non avevo molti amici e vivevo una certa solitudine. Avevo pochissime persone accanto. Non so nemmeno spiegarlo fino in fondo, ma credo che, se la ragazza che ero potesse vedermi oggi, direbbe: «Caspita, quanto hai fatto. Hai viaggiato, hai studiato e hai lavorato tanto». Penso che rimarrebbe stupita da tutto ciò che sono riuscita a realizzare”.

Che rapporto ha oggi con la solitudine?

“Sto bene da sola. Forse perché la mia solitudine ha un peso e un valore. Non nasce dal dispiacere o dalla tristezza. È piuttosto quella famosa ‘grotta’ nella quale ci si ritira per creare, rigenerarsi e poi tornare ad affrontare la quotidianità. Per questo non la vivo affatto come una condizione dolorosa”.

Qual è, invece, la sua fragilità più grande?

“Gli attacchi gratuiti rivolti al mio modo di essere o al mio aspetto fisico mi feriscono. Non mi riferisco alle critiche costruttive o ai consigli, che accetto volentieri. Parlo delle osservazioni negative sul mio lavoro o sulla mia persona, pronunciate senza alcuna intenzione di aiutarmi. Mi fanno male soprattutto quei commenti passivo-aggressivi che iniziano con: «Sì, lei è bravissima, però…». Dopo quel ‘però’ arriva quasi sempre un’osservazione sul modo di vestire o sull’aspetto fisico. Di recente, per esempio, qualcuno mi ha chiesto: «Ma lo sponsor ha visto come le stavano i vestiti?». Il sottinteso era che si notassero troppo la pancia o il seno. Ma il seno ce l’ho e la pancia può vedersi. Sono fatta così. Sto imparando a gestire questi commenti indiretti e pungenti, ma continuano comunque a farmi male”.

Le osservazioni sul suo aspetto fisico l’hanno mai condizionata?

“A volte sì. Sul momento sto male. Può durare mezza giornata oppure anche un paio di giorni. Poi, però, riesco a superare quel disagio e penso: «Ma chi se ne importa». Magari, proprio nel momento di maggiore fragilità, arriva una telefonata e mi comunicano che sono stata scelta per un film. Allora capisco che la mia fisicità è giusta così com’è. Quando, però, ci si sente ripetere continuamente certi giudizi, diventa faticoso accettarli e lasciarseli scivolare addosso”.

‘Sogni’ è una parola bellissima. Che cosa sogna ancora oggi, Cinzia?

“Sogno un po’ di serenità. Vorrei riuscire a trovarla, anche se ho compreso che, crescendo, aumentano i problemi da affrontare e le responsabilità da sostenere. Probabilmente significa semplicemente essere diventati adulti. E bisogna imparare ad accettare anche questo”.