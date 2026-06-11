Cinzia Dal Pino condannata a 18 anni per l'omicidio di Noureddine Mezgui a Viareggio: andrà ai domiciliari

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Cinzia Dal Pino è stata condannata a 18 anni per l’omicidio volontario di Noureddine Mezgui, avvenuto nel settembre 2024 a Viareggio. La donna, imprenditrice balneare, travolse e uccise col suo suv, dopo averlo inseguito, il 52enne che le aveva rubato la borsa. La Corte di Assise di Lucca ha stabilito che la 65enne dovrà scontare la pena ai domiciliari.

Omicidio Noureddine Mezgui, condannata Cinzia Dal Pino

Nella mattinata di oggi, giovedì 11 giugno, è arrivata la sentenza della Corte di assise del tribunale di Lucca sull’omicidio di Noureddine Mezgui.

Cinzia Dal Pino è stata condannata a 18 anni per omicidio volontario, senza aggravanti e con le attenuanti generiche.

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La donna, riferisce Ansa, ha ascoltato la sentenza in aula accompagnata dalla figlia senza mostrare reazioni.

La procura aveva chiesto l’ergastolo

La procura contestava all’imprenditrice balneare, 65 anni, l’omicidio volontario pluriaggravato, e aveva chiesto la condanna all’ergastolo.

Secondo l’accusa la donna era pienamente consapevole delle conseguenze del suo gesto, mentre per la difesa avrebbe agito in preda al panico e alla paura.

La perizia disposta dal tribunale ha stabilito che Dal Pino era capace di intendere e volere quando ha compiuto il delitto.

La Corte d’assise non ha riconosciuto le aggravanti contestate dall’accusa, e ha concesso alla 65enne le attenuanti generiche.

L’omicidio di Viareggio dopo un furto

Noureddine Mezguil è stato ucciso nella serata dell’8 settembre del 2024 a Viareggio, in provincia di Lucca.

Secondo quanto ricostruito, anche sulla base di diversi video ripresi dalle telecamere della zona, poco prima la donna, dopo una cena con gli amici, era stata derubata dal 52enne marocchino, che le portò via la borsa.

Dal Pino lo inseguì a bordo del suo Suv, lo raggiunge e lo travolse, passando poi quattro volte sopra il suo corpo a terra.

Poi scese, raccolse la borsa, risalì e tornò a casa, senza chiamare i soccorsi.

Condannata a 18 anni, andrà ai domiciliari

Cinzia Dal Pino, rimasta agli arresti domiciliari durante il processo, non andrà in carcere.

La Corte ha infatti stabilito l’espiazione della condanna alla detenzione domiciliare.