Cinzia Pinna, il padre di Emanuele Ragnedda dopo l'incontro col figlio: "Doveva decidere se vivere o morire"

Emanuele Ragnedda “deve aver temuto per la propria vita” e si sarebbe dunque trovato a “decidere se vivere o morire”. Sono le parole di Mario, suo padre, appena rientrato da un colloquio nel carcere con suo figlio. Secondo quanto raccontatogli Emanuele, noto a tutti come “una persona buona”, quella sera avrebbe dato un passaggio a Cinzia Pinna che gli avrebbe confessato di non avere un posto per dormire la notte. Quindi il 42enne le avrebbe offerto ospitalità, ma poi le cose sarebbero degenerate.

La versione del padre di Emanuele Ragnedda sul femminicidio

Giovedì 2 ottobre Mario Ragnedda, padre di Emanuele, è stato raggiunto dalle telecamere di Ore14. Chi conosce il figlio, dice, lo descrive come una persona “molto generosa” e “molto altruista”. La notte tra l’11 e il 12 novembre “una ragazza (Cinzia Pinna, nda) gli ha chiesto un passaggio” e gli ha spiegato “che non aveva dove dormire”.

Quindi il 42enne le avrebbe offerto ospitalità per una notte nella tenuta di Conca Entosa, dove i due avrebbero cominciato “a bere e consumare delle sostanze”.

ANSA L’esterno della tenuta di Conca Entosa a Palau (Sassari), dove si è consumato il femminicidio di Cinzia Pinna. Secondo il padre di Emanuele Ragnedda, il figlio doveva “decidere se vivere o morire”

Poco dopo Emanuele “mi ha spiegato di essere stato aggredito da questa ragazza, da questa povera ragazza”, quindi avrebbe “temuto per la propria vita” trovandosi nella condizione di “decidere se vivere o morire”.

Quindi il colpo di pistola che ha ferito a morte Cinzia Pinna, il cui corpo è stato abbandonato nelle sterpaglie della tenuta di Ragnedda fino al 24 settembre, quando l’uomo ha confessato il femminicidio e ha indicato il punto in cui ha nascosto il cadavere.

Cinzia Pinna rifiutò l’ambulanza?

Secondo L’Unione Sarda Cinzia Pinna si trovava in uno stato di fragilità sia fisica che psicologica. Aveva perso il lavoro e – come raccontato anche da Mario Ragnedda – a quanto pare non aveva una casa. Quindi si arriva alla sera dell’11 settembre, quando la 33enne passa la serata in un locale di Palau.

Quella sera la ragazza avrebbe accusato un malore e per questo erano intervenuti i carabinieri e un’ambulanza del 118. Tuttavia Cinzia si sarebbe rifiutata di salire sul mezzo di soccorso. Avrebbe dunque incontrato Emanuele Ragnedda, che le avrebbe offerto un passaggio e l’avrebbe condotta nella sua tenuta di Conca Entosa.

I due, come accertato dagli inquirenti, avrebbero consumato quattro bottiglie di vino e della cocaina, poi la situazione sarebbe degenerata. Ragnedda ha raccontato che la ragazza “parlava di Satana” e brandiva un coltello, forse minacciandolo. Quindi il 42enne si sarebbe difeso – secondo la sua versione – a quella presunta aggressione, impugnando la sua pistola.

Lo sfogo della madre di Emanuele Ragnedda

Di diversa opinione, rispetto al marito, è Nicolina Giagheddu. Per la madre dell’indagato il figlio “merita l’inferno“. Il peso sul cuore è anche dovuto alla tenuta di Conca Entosa: “Era di mio padre, io credevo nel progetto di mio figlio e gliel’ho affidata. In questo ho sbagliato”.

Era a conoscenza, Nicolina, della “vita sopra le righe” del figlio, anche se lei stessa gli ha sempre concesso “il libero arbitrio” che lui, però, ha scavalcato fino al femminicidio di Cinzia Pinna. Oggi la donna non vuole parlare con il figlio: “Solo Dio può parlargli“, dice. Infine chiede perdono alla famiglia della vittima.