Cinzia Pinna scomparsa a Palau, per la Procura è omicidio: ci sono due indagati mentre si cerca il corpo

Si infittisce il giallo sulla scomparsa di Cinzia Pinna, la 33enne di Castelsardo (Sassari) svanita nel nulla a Palau. Due uomini sarebbero indagati per omicidio da parte della Procura di Tempio. Le ricerche continuano.

Si indaga per omicidio

Martedì 23 settembre la Procura di Tempio ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di due uomini. L’ipotesi di reato è quella di omicidio. Lo riporta l’Adnkronos.

Una svolta, quindi, nelle indagini sulla scomparsa della giovane Cinzia Pinna, svanita nel nulla durante una serata a Palau. Secondo l’Unione Sarda i due uomini sarebbero indagati per omicidio nel primo caso, per occultamento di cadavere nell’altro caso.

Svolta nelle indagini sul caso Cinzia Pinna, scomparsa da Palau: due uomini sono indagati per omicidio e occultamento di cadavere

La Procura di Tempio Pausania è rappresentata da Gregorio Capasso. Alle 10:30 di mercoledì 24 settembre si terrà un accertamento irripetibile presso un terreno delle campagne di Palau di proprietà di uno degli indagati, da parte dei Ris di Cagliari.

Gli inquirenti avrebbero già sequestrato le auto e i telefoni cellulari. L’Unione Sarda aggiunge che l’indagato per occultamento di cadavere è assistito dagli avvocati Maurizio e Nicoletta Mani.

La scomparsa di Cinzia Pinna

I fatti risalgono alla notte tra l’11 e il 12 settembre. Il racconto arriva dai social, dove la sorella Carlotta Pinna ha pubblicato un appello il giorno 16. Carlotta scrive che quella notte Cinzia “è andata via da un locale a Palau” e la famiglia non riesce a contattarla perché “ha il cellulare spento“.

La Nuova Sardegna ha pubblicato un video che immortala la 33enne pochi istanti prima della sua scomparsa. La si vede passeggiare all’esterno di un locale con un oggetto in mano, simile a una bottiglia.

Le ricerche

Dopo la denuncia alle autorità, la Prefettura di Sassari ha avviato le ricerche in tutto il nord Sardegna. Sul campo sono presenti i carabinieri del Reparto territoriale di Olbia e di Valledoria. Da Sassari partecipa anche l’Unità di Comando Avanzato dei vigili del fuoco, il Nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (Sapr) con droni e le unità cinofile.

Cinzia Pinna ha 33 anni, è alta un metro e sessanta e ha i capelli castani. Non è dato sapere se le due persone indagate siano conoscenti della ragazza.